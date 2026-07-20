Antincendi boschivi: la Città Metropolitana di Firenze schiera una terza squadra di pattugliamento. Anche a Lastra a Signa

FIRENZE – Da oggi, lunedì 20 luglio, si rafforza il servizio di pattugliamento e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Aib) della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Grazie infatti alle recenti assunzioni di personale, una terza squadra di maestranze forestali dell’ente entrerà in servizio, in attuazione della legge forestale della Toscana. Si affiancherà alle due squadre già operative nell’Empolese e nell’area a nord di Firenze. La nuova squadra sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 20, a bordo di un veicolo 4×4 attrezzato per il primo intervento. Il pattugliamento coprirà un’ampia area a sud e a ovest del capoluogo: Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci e i Comuni del Chianti Fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa). In caso di specifiche emergenze operative, la squadra potrà essere temporaneamente dirottata anche sui comuni limitrofi. Il servizio resterà attivo fino alla fine della stagione estiva, in concomitanza con il termine del periodo ad alto rischio incendi.

L’attività di vigilanza della Protezione civile della Città Metropolitana si svolge in stretta sinergia con la Regione Toscana e l’intero sistema antincendio regionale. Le operazioni sono costantemente raccordate con il Coordinamento del Volontariato Aib, i Carabinieri Forestali, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e i Comuni interessati. La Città Metropolitana, infine, ricorda che “la collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire i roghi. Durante l’attuale periodo ad alto rischio è assolutamente vietato l’abbruciamento di residui vegetali. In caso di avvistamento di un principio di incendio, è necessario segnalarlo immediatamente ai seguenti numeri: 112 – Numero Unico di Emergenza o 800 425 425 – Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana (Soup)”.