Anziana cade in casa e si ferisce. Con il gas acceso: messa in salvo dalla Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – Quando è caduta per terra, c’era la pentola sul fornello con il fuoco acceso, probabilmente per prepararsi il pranzo. Fatto sta che D.A., 83 anni, residente in via Pistoiese a San Donnino non riusciva a rialzarsi e, a lungo andare, tutto ciò avrebbe potuto rappresentare un rischio non da poco. Fortunatamente, una pattuglia della Polizia municipale di Campi Bisenzio stava svolgendo il servizio di prossimità proprio nella zona con gli agenti che hanno subito notato due donne, parenti dell’anziana signora, che, con fare molto concitato, chiedevano ripetutamente aiuto. Gli agenti, tre per la precisione, hanno raggiunto l’abitazione della donna che non apriva la porta e che, soprattutto, non dava nessuna risposta alle loro grida. Dopo alcuni tentativi, per fortuna sono riusciti a entrare all’interno, dove hanno trovato D.A. riversa a terra, cosciente ma molto dolorante e impossibilitata a muoversi. Gli agenti hanno subito chiuso il gas mettendo in sicurezza l’abitazione e, al tempo stesso, richiesto l’intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Fratellanza Popolare di San Donnino, che ha prestato alla signora le cure del caso. “Questa è la dimostrazione – afferma il comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti – dell’importanza del servizio di prossimità e della presenza sul territorio degli agenti in servizio, pronti in caso di necessità, come quello sopra descritto, a intervenire nel minore tempo possibile al fine di evitare conseguenze ben più peggiori”.