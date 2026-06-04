“Aperiboh”, l’aperitivo è a sorpresa. E in più scopri il territorio e le colline di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Prenota un aperitivo e scopri il territorio. Dalla prossima settimana partirà la nuova edizione degli “Aperiboh”, gli aperitivi a sorpresa nelle aziende agrituristiche del territorio promossi dallo scorso anno grazie a un’idea dell’assessorato al marketing territoriale. Ogni giovedì da giugno a settembre, coloro che vorranno partecipare all’iniziativa potranno passare una serata in una delle aziende che hanno aderito, gustando un buon calice di vino (o altra bevuta) e un buffet di prodotti locali. Per partecipare all’evento gli interessati dovranno mandare un messaggio WhatsApp al numero 055 8743245 con i seguenti dati: data evento prescelta, cognome, numero di telefono e numero di partecipanti. Successivamente riceveranno un primo messaggio di conferma e il giorno stesso dell’evento un altro messaggio verrà inviato dalla struttura con tutte le informazioni necessarie.

La location dell’aperitivo sarà quindi svelata a sorpresa il giorno della data prescelta: si tratta comunque di tutte aziende agrituristiche locali situate sulle colline lastrigiane che offriranno anche produzioni aziendali come olio, vino, marmellate e miele. “Si tratta di un’iniziativa – ha spiegato l’assessore al marketing territoriale Mirio Bogani – che lo scorso anno ha avuto molto successo, oltre 600 persone durante il periodo estivo hanno scelto di trascorrere una serata sulle nostre colline, assaggiando i nostri prodotti locali e soprattutto visitando le aziende del territorio. L’iniziativa ha infatti tra i suoi obiettivi la scoperta del territorio e la valorizzazione delle aziende, delle produzioni locali e del bellissimo paesaggio collinare. Continua la formula “a sorpresa”: fino al giorno stesso dell’evento nessuno saprà in quale azienda sarà l’aperitivo con la sola garanzia di ottimi ingredienti, uno scorcio collinare e prodotti del territorio”. Il primo giovedì in cui si terranno gli Aperiboh sarà giovedì 11 giugno, per ulteriori informazioni è possibile mandare un messaggio WhatsApp al numero 0558743245.