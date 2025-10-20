“Aperiboh”, successo per gli aperitivi a sorpresa nelle aziende del territorio: da giugno a settembre oltre 600 i partecipanti

LASTRA A SIGNA – Bilancio positivo per gli “Aperiboh”, gli aperitivi a sorpresa nelle colline di Lastra a Signa che per il primo anno sono stati organizzati grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, assessorato al marketing e turismo, e alcune aziende agricole e agrituristiche del territorio. Questa mattina sono state svelate le aziende coinvolte nel […]

LASTRA A SIGNA – Bilancio positivo per gli “Aperiboh”, gli aperitivi a sorpresa nelle colline di Lastra a Signa che per il primo anno sono stati organizzati grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, assessorato al marketing e turismo, e alcune aziende agricole e agrituristiche del territorio. Questa mattina sono state svelate le aziende coinvolte nel progetto che fino a oggi erano nascoste in quanto chi decideva di prenotare l’evento aveva soltanto pochi indizi: aperitivo sulle colline del territorio e con prodotti locali e una location a sorpresa. Le aziende sono quindi: Fattoria Albanese Labardi Agriturismo San Lorenzo, Villa Le Sorti- Fattoria Le Sorti, I Mori-Canneta, Villani Podere Nesti e Cupoli, Cascina dei Fagiolari, La Valle di Anna.

“Non ci aspettavamo un successo di questo genere, – ha commentato l’assessore al marketing e sviluppo economico Mirio Bogani – queste sono realtà di piccole-medie dimensioni, alcune delle quali non si erano mai aperte all’accoglienza e ristorazione essendo pure aziende agricole. Invece in alcune serate abbiamo dovuto raddoppiare distribuendo le richieste in due aziende proprio per il boom di prenotazioni. All’iniziativa ha partecipato un pubblico sia di Lastra a Signa che proveniente da tutta la cintura fiorentina in un passa parola che ha suscitato apprezzamento e curiosità anche per la formula nuova della location svelata solo il giorno stesso dell’evento. Con una media di 40 persone a serata possiamo sostenere che gli “Aperiboh” abbiano coinvolto oltre 600 persone a visitare e vivere le nostre colline e le nostre aziende: un successo per noi ha significato promozione territoriale, conoscenza delle realtà agrituristiche locali e dei nostri prodotti. Insomma una bella vetrina per Lastra a Signa”.

Gli aperitivi, infatti, sono si sono svolti in aziende agrituristiche locali situate sulle colline lastrigiane che hanno offerto anche produzioni aziendali come olio, vino, marmellate e miele con l’obiettivo quindi duplice della conoscenza dei prodotti locali e del rilancio del settore agrituristico e della valorizzazione turistica e promozionale del nostro paesaggio e delle nostre colline. L’intenzione dell’amministrazione comunale è riproporre la rassegna anche per il prossimo anno con l’augurio che sempre più aziende accettino di partecipare al progetto.

(Nell’immagine il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore al marketing e sviluppo economico Sirio Bogani e alcune delle aziende che hanno partecipato all’iniziativa)