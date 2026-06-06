SESTO FIORENTINO – Aperilucciola questa sera, sabato 6 giugno nel parco della Piana. Il Gruppo Mico Ecologico Sestese Gmes e la Pro loco di Sesto organizzano per stasera alle 20 un aperilucciola con cena al sacco e truccabimbi. L’appuntamento è al parco della Piana per chi vuole vedere le lucciole dall 21.30 con le spiegazioni scientifiche a cura di Emiliano Mori, biologo ricercatore scientifico del Cnr e coordinatore del progetto di ricerca sulle lucciole Luce.
Aperilucciola nel Parco della Piana
SESTO FIORENTINO – Aperilucciola questa sera, sabato 6 giugno nel parco della Piana. Il Gruppo Mico Ecologico Sestese Gmes e la Pro loco di Sesto organizzano per stasera alle 20 un aperilucciola con cena al sacco e truccabimbi. L’appuntamento è al parco della Piana per chi vuole vedere le lucciole dall 21.30 con le spiegazioni […]