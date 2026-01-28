Aperto nella sede Auser lo sportello “Impronte Punto famiglie”

SESTO FIORENTINO – “Impronte. Punto famiglie” è un nuovo servizio coordinato dalla Società della Salute Nord Ovest aperto anche a Sesto Fiorentino. Allo sportello le famiglie possono ottenere un servizio di supporto e orientamento e i vari membri della famiglia possono essere indirizzati verso altri servizi territoriali. Lo sportello Impronte si trova nei locali di Auser in via Pasolini 105 ed è aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 18 (informazioni: impronte.sestozambra@gmail.com – 3534801984). Il servizio è presente anche nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Scandicci. “Con questo nuovo sportello si arricchisce l’offerta di servizi rivolti alle famiglie, strumenti utilissimi per offrire supporto in un momento di difficoltà e per orientare all’interno dei tanti servizi attivi nel nostro territorio – sottolinea l’assessore al sociale del Comune di Sesto Fiorentino e presidente della Sds Nord Ovest Camilla Sanquerin – Lo sportello si avvale delle competenze di realtà e soggetti in alcuni casi già presenti con altre iniziative sul nostro territorio e mira a rafforzare la rete di supporto alle nostre famiglie, in un approccio innovativo che interviene sulla prevenzione e sul rafforzamento delle competenze dei singoli e del territorio”. Tra le attività offerte dal punto famiglie ci sono l’orientamento e le consulenze sui percorsi di adozione nazionale e internazionale, affido anche part time e in situazioni di emergenza, promozione del vicinato solidale e di tutte le altre iniziative di accoglienza e solidarietà familiare.