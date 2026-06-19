“Arena estiva al Palagio”, domani la presentazione del programma culturale del circolo Mcl Don Renzo Paoli e del libro di Eugenio Giani

CAMPI BISENZIO – Inaugurazione dell'”Arena estiva al Palagio” domani, sabato 20 giugno, alle 18. Un appuntamento che rientra nel programma dei festeggiamenti per il 480° dalla nascita della Misericordia di Campi Bisenzio, organizzati con il contributo di Chianti Mutua Ets. E che dà vita di fatto a quello che la Confraternita ha pensato e voluto come un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla socialità e alla comunità. Con ospiti di rilievo e una serata che dà il via a un’estate di incontri, cultura, riflessione e condivisione in quello che è uno dei luoghi più suggestivi della città. in un pomeriggio che sarà suddiviso in due momenti: prima la presentazione del programma culturale estivo a cura del circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti e, a seguire, la presentazione del libro “Pietro Leopoldo. Il granduca delle riforme” con la presenza dell’autore, Eugenio Giani. Insieme a lui il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, l’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, don Elia Carrai, Correttore della Misericordia di Firenze e in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Firenze (che ha dato il patrocinio “morale”) e con l’amichevole partecipazione di Stefano Massini.