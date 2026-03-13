“Armonia” il festival del mondo olistico allo St.Art

CALENZANO – Sabato 21 e domenica 22 marzo allo St.Art d via Garibaldi tornerà “Armonia”. Il festival dedicato al mondo olistico e del benessere a 360 gradi con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune di Calenzano. In questa quarta edizione saranno presenti, nei 400 mq espositivi, ben 25 professionisti del settore provenienti non solo […]

CALENZANO – Sabato 21 e domenica 22 marzo allo St.Art d via Garibaldi tornerà “Armonia”. Il festival dedicato al mondo olistico e del benessere a 360 gradi con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune di Calenzano. In questa quarta edizione saranno presenti, nei 400 mq espositivi, ben 25 professionisti del settore provenienti non solo dal territorio locale (Calenzano, Sesto, Campi) e da Firenze ma anche da tutta la Toscana e non solo, coi quali parlare individualmente nei loro stand, effettuare una seduta di prova o semplicemente prendere tutte le informazioni necessarie per seguire corsi o terapie nei rispettivi studi. Tra le discipline presenti: massaggi, biloterapia, naturopatia, analisi campo aurico, riequilibrio dei chakra, reiki, percorsi di mindfulness, coaching, meditazione, pranoterapia, thetahealing, regressioni, numerologia, costellazioni familiari, carta del cielo. Ci sarà anche un mercatino che proporrà per i prossimi regali di Pasqua originali prodotti regalo quali: natural pet food cosmetici naturali prodotti alimentari bio prodotti naturali per la casa libri oggetti da regalo in lavanda naturale pietre e cristalli candele da regalo rune e talismani Nelle due giornate si terranno anche incontri, seminari, workshop e prove di gruppo gratuite ogni 30 minuti a tema meditazione, massaggi, presentazione libri. L’organizzazione è a cura di Maurizio Melani, docente universitario ed event planner, e della Azienda Turistica di Calenzano. Orari: sabato 21, dalle 14 alle 19 e domenica 22, dalle 10 alle 19.