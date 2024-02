Arrestato 35enne per detenzione e spaccio di droga

PRATO – Arrestato e fermato per detenzione e spaccio di droga. L’arresto un marocchino di 35 anni, colto in flagranza, è stato eseguito dal reparto motociclisti della Polizia municipale che, insieme all’unità investigativa e cinofila del medesimo corpo, hanno portato a termine un’operazione antidroga nella zona antistante la biblioteca comunale Lazzerini. L’intervento degli agenti del comando di piazza Macelli è avvenuto a seguito di ripetute segnalazioni degli abitanti, e dopo una breve indagine si è arrivati ad individuare il 35enne extracomunitario, già noto alla Polizia municipale per altre condotte illecite, che spacciava di fronte alla biblioteca, rifornendo giovani studenti e consumatori abituali. L’attività di spaccio è stata osservata dagli agenti, che hanno potuto documentare il passaggio delle sostanze e del denaro. Una volta fermato, addosso all’uomo stati rinvenuti svariati grammi di hashish e circa 500 euro in banconote di diverso taglio, così come due panetti di hashish di circa due atti, oltre ad una bilancia di precisione, un coltello a serramanico e materiale per il confezionamento, sono stati scovati nel vano contatore della casa dell’uomo, perquisita con l’ausilio del pastore tedesco Ritter dell’unità cinofila. Per il marocchino sono scattate le manette, mentre la proprietaria dell’appartamento, anch’essa già conosciuta, è stata denunciata a piede libero in concorso per detenzione di droga. Al termine della direttissima, il giudice ha convalidato oggi l’arresto del nordafricano e disposto la custodia cautelare in carcere.