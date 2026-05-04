Pd: “Aeroporto, i Comuni valutino la possibilità di impugnare anche il nuovo decreto del Ministero”

PIANA FIORENTINA – Le segreterie del Partito Democratico di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino esprimono “forte preoccupazione in merito all’emanazione del nuovo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che di fatto esclude la Commissione Europea dall’esprimere un parere sulla Valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento prevede esclusivamente un’informativa alla Commissione Europea riguardo […]

PIANA FIORENTINA – Le segreterie del Partito Democratico di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino esprimono “forte preoccupazione in merito all’emanazione del nuovo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che di fatto esclude la Commissione Europea dall’esprimere un parere sulla Valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento prevede esclusivamente un’informativa alla Commissione Europea riguardo alle misure compensative relative agli stagni della piana fiorentina e pratese. Si tratta di una scorciatoia insopportabile”.

Secondo i rappresentanti territoriali, la scelta appare come un tentativo di aggirare le criticità tecniche e normative emerse nel percorso autorizzativo: “È evidente che, di fronte alle difficoltà, si preferisca non vedere. I sostenitori dell’ampliamento, probabilmente preoccupati da un possibile parere negativo della Commissione Europea, scelgono di andare avanti ignorando le conseguenze. Questo rende l’intero iter insostenibile per le nostre comunità”. Le segreterie ribadiscono la propria contrarietà al progetto di ampliamento dello scalo aeroportuale fiorentino, ritenuto un errore strategico e una minaccia per l’equilibrio ambientale del territorio. “Riteniamo che questo progetto rappresenti un danno ambientale significativo per la Piana e per i cittadini che la abitano. Per questo motivo crediamo che i nostri Comuni debbano valutare seriamente la possibilità di impugnare anche questo nuovo decreto”.