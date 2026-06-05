Arriva “InSuburbia (Theater)” negli spazi urbani di Calenzano

CALENZANO – Cortili, piazze, quartieri periferici, spazi pubblici che diventano luoghi di incontro, racconto e partecipazione fuori dai teatri tradizionali, per rendere la cultura accessibile, gratuita e condivisa. Fino al 30 settembre torna InSuburbia (Theater) 2026 la rassegna teatrale itinerante ideata e realizzata da Fa.R.M. Fabbrica de Racconti e della Memoria, giunta alla sua sesta […]

CALENZANO – Cortili, piazze, quartieri periferici, spazi pubblici che diventano luoghi di incontro, racconto e partecipazione fuori dai teatri tradizionali, per rendere la cultura accessibile, gratuita e condivisa. Fino al 30 settembre torna InSuburbia (Theater) 2026 la rassegna teatrale itinerante ideata e realizzata da Fa.R.M. Fabbrica de Racconti e della Memoria, giunta alla sua sesta edizione. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e accessibilità garantita con traduzione integrale in Lis e fruizione dedicata ai non vedenti. Le tappe di Calenzano si svolgeranno dal 5 al 27 giugno: venerdì 5 giugno alle 15 presso la Rsa Villa Magli, via delle Bartoline, “A teatro come dentro un film – Niente altro che la verità” di e con Fiamma Negri e Giusi Salis;conferenza-spettacolo: momenti di racconto si intrecciano a estratti da “Niente altro che la verità” dedicato alla vicenda di Rossella Casini, vittima di ’ndrangheta. Attraverso questi frammenti, il pubblico viene accompagnato dentro le fasi che trasformano un testo in scena. Evento su prenotazione all’indirizzo e-mail fabbricaraccontimemoria@gmail.com.

Sabato 6 giugno, alle 17.30 in piazza Vittorio Veneto, i bambini del Piedibus anno scolastico 2025/2026 raccontano la loro esperienza ai futuri compagni delle elementari. Intervengono il vicesindaco Martina Banchelli, l’assessore all’istruzione Marco Bonaiuti e Barbara Zoppi, presidente Sale in Zucca. Alle 18 “In piedibus verso Dietro Poggio”, alle 18.30 al Condominio Ers, piazza Fabrizio De Andrè ci sarà “L’isola che non c’è” spettacolo per bambini di e con Letizia Sacco – musica e sonorizzazioni dal vivo Stefano Bartoli. Sabato 13 giugno alle 21 al Condominio Ers piazza Fabrizio De Andrè “Provate in periferia” monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusi Salis, musiche dal vivo Stefano Bartoli e Alessandro Geri. La scenografia dello spettacolo sarà arricchita dagli elaborati realizzati dai partecipanti alle attività laboratoriali organizzate da Sale in zucca, Associazione Anziani e Assieme. Lunedì 15 giugno alle 19.30 alla Cementizai di Settimello in piazza Cavalcanti 11 drink di benvenuto e spettacolo di e con Fiamma Negri e Giusi Salis. Gradita la prenotazione a fabbricaraccontimemoria@gmail.com. Sabato 27 giugno al Condominio Ers in piazza Fabrizio De Andrè alle 20 le donne del corso d’italiano per stranieri organizzato dall’Associazione Assieme mostreranno l’arte dell’hennè, alle 21 “Opera unica” spettacolo di e con Fiamma Negri, regia di Marino G. Sanchi, musica dal vivo Riccardo Dellocchio. La scenografia sarà arricchita dagli elaborati realizzati dai partecipanti alle attività laboratoriali organizzate da Sale in zucca, Associazione Anziani e Assieme.