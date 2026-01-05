SESTO FIORENTINO – Per festeggiare l’arrivo della Befana domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sono in programma alcuni appuntamenti dedicati ai più piccoli. Alle 17 alla chiesa di San Romolo a Colonnata alle 17 benedizione dei bambini e merenda e al circolo Mcl di Quinto Alto nel pomeriggio si terrà un’asta benefica con merenda e arrivo della Befana con le calze. Alla Lucciola, invece alle 16.30 si terrà lo spettacolo “Raperonzolo”.
Arriva la Befana a Sesto Fiorentino
