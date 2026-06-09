CALENZANO – Prende il via il 12 giugno la festa della Misericordia in piazza del Ghirlandaio. Tra gli appuntamenti c’è “Svuota la cantina – Un giorno da rigattiere” in programma domenica 14 giugno: i partecipanti utilizzeranno il bagagliaio della propria vettura come banco di vendita; in programma anche la gara podistica Trofeo Misericordia di Calenzano il 22 giugno alle 19, il torneo di burraco solidale il 15, 22 e 29 giugno, gli spettacoli, i giochi di una volta, e le pillole di cultura. Per gli appassionati di camminate ci saranno le passeggiate con Fabrizio Trallori il 13, il 21 e il 27 giugno.
Arriva la festa della Misericordia di Calenzano
CALENZANO – Prende il via il 12 giugno la festa della Misericordia in piazza del Ghirlandaio. Tra gli appuntamenti c’è “Svuota la cantina – Un giorno da rigattiere” in programma domenica 14 giugno: i partecipanti utilizzeranno il bagagliaio della propria vettura come banco di vendita; in programma anche la gara podistica Trofeo Misericordia di Calenzano il […]