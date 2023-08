Asfalto nuovo in via di Novoli e via San Salvadore a Lastra a Signa: mercoledì 2 partono i lavori

LASTRA A SIGNA Partiranno nella giornata di domani, mercoledì 2 agosto, alcuni lavori di asfaltatura in via di Novoli e via San Salvadore. In particolare in via San Salvadore sarà asfaltato il tratto in prossimità del nucleo abitativo e in via di Novoli si interverrà sulle parti di carreggiata più danneggiate. I lavori dovrebbero concludersi […]

LASTRA A SIGNA Partiranno nella giornata di domani, mercoledì 2 agosto, alcuni lavori di asfaltatura in via di Novoli e via San Salvadore. In particolare in via San Salvadore sarà asfaltato il tratto in prossimità del nucleo abitativo e in via di Novoli si interverrà sulle parti di carreggiata più danneggiate. I lavori dovrebbero concludersi in 2-3 giorni.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da domani fino al termine dei lavori, con orario 8.30 – 17.30, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione stradale: divieto di circolazione in corrispondenza del cantiere stradale, revoca divieto di circolazione esistente sul tratto di via del Fantone compreso fra l’intersezione con via San Salvadore e l’intersezione con la strada vicinale Campolivo – Fantone per tutto il periodo di durata dei lavori di asfaltatura al fine di consentire ai residenti e frontisti di superare il tratto interessato dai lavori, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata da ambo i lati su tutto il tratto interessato dai lavori e istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutta l’area del cantiere.