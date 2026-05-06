Asfalto nuovo, lavori senza fine in via Pistoiese a Narnali. E i commercianti chiedono “risposte urgenti” a Comune e ditta

PRATO – Di nuovo “all’attacco” il Comitato Commercianti di Narnali che chiede all’amministrazione comunale e all’impresa appaltatrice “chiarimenti urgenti sulla chiusura prolungata di un tratto fondamentale di via Pistoiese per lavori di asfaltatura”. “Comprendiamo perfettamente – spiegano – che gli interventi di manutenzione del manto stradale siano necessari e che, con le condizioni meteo di questi giorni, lavorare sotto la pioggia non sia possibile, né sicuro per gli operai. Quello che non comprendiamo è perché la strada debba restare chiusa al traffico anche nelle ore e nei giorni in cui i cantieri sono completamente fermi e non c’è nessun operaio al lavoro. La chiusura sta creando disagi pesanti: i clienti non riescono a raggiungere le nostre attività, le consegne sono bloccate e i residenti, soprattutto anziani, sono costretti a fare lunghi percorsi a piedi per fare la spesa, caricandosi buste pesanti per centinaia di metri”. Da qui la richiesta di chiarimenti: “Chiediamo quindi al Comune e alla ditta un impegno concreto e di buon senso: se non si può lavorare, si riapra temporaneamente la strada al traffico. Si potrà richiudere quando le condizioni meteo permetteranno la ripresa effettiva dei lavori. I commercianti di Narnali sono sempre stati disponibili a collaborare per il bene della città, anche accettando sacrifici temporanei. Ma tenere un’arteria così importante chiusa “per precauzione” mentre è deserta significa mettere in ginocchio decine di famiglie che vivono del proprio lavoro. Restiamo in attesa di un riscontro urgente e ci rendiamo disponibili da subito a un incontro per trovare una soluzione condivisa”.