Asse Prato-Roma, Bugetti: “Presto un incontro con l’onorevole Mazzetti. E’così che la città vince”

PRATO – “Accolgo favorevolmente l’apertura alla collaborazione lanciata dall’onorevole Erica Mazzetti. Come ho già detto in campagna elettorale, il bene della città va oltre ogni divisione politica”. Si è espressa così Ilaria Bugetti, neo sindaco di Prato, commentando la proposta lanciata ieri dalla deputata di Forza Italia che le ha scritto per lanciare l’idea di un incontro che definisca una strategia comune sui grandi temi che riguardano la città. Una proposta per rafforzare l’asse Prato-Roma che Bugetti aveva già ipotizzato nelle scorse settimane nella convinzione che un dialogo con i parlamentari di zona sia fondamentale per aprire un confronto costruttivo con il governo nazionale e con Bruxelles: “E’ così che la città vince, – afferma Bugetti – quando le forze politiche del territorio vanno oltre i propri steccati ideologici per fare squadra sui macro progetti e su particolari problemi, Prato si rafforza. E’ già successo, anche recentemente con i 10 milioni di euro erogati dal governo Draghi per il distretto tessile. Può riaccadere se lo vorremo davvero”.

Mazzetti mette sul piatto dell’incontro le infrastrutture, la rigenerazione, la sicurezza, i progetti finanziati dal Pnrr e l’impiantistica. Temi e nodi importanti che incontrano il favore della sindaca Bugetti: “Scontriamoci anche ferocemente sulla visione politica che abbiamo della città, sui programmi elettorali, sulle idee; ma esistono questioni che non hanno e non devono avere colore perché interessano trasversalmente i cittadini. Su queste lavoriamo fianco a fianco, confrontiamoci, discutiamo e infine facciamo sintesi per arrivare a Roma con un’unica voce. La proposta di Mazzetti, dunque, non solo mi fa molto piacere ma la accolgo anche con grande interesse. Andare oltre il colore politico di appartenenza e gli esiti elettorali, non è facile. Perciò la ringrazio per aver dimostrato senso delle istituzioni e del bene comune”. Al più presto, dunque, Bugetti fisserà un appuntamento con la deputata pratese.