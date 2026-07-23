Assemblea Ato Toscana Centro: approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio

SCANDICCI – Si è svolta questa mattina, presso il Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, l’Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Centro, con 58 Comuni presenti su 65, che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. I primi due provvedimenti hanno riguardato l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del bilancio 2025-2027, nonché […]

SCANDICCI – Si è svolta questa mattina, presso il Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, l’Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Centro, con 58 Comuni presenti su 65, che ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. I primi due provvedimenti hanno riguardato l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale del bilancio 2025-2027, nonché la presa d’atto delle modifiche alla convenzione relativa alla procedura di selezione indetta dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FESR 2021-2027, sub-azione 2.6.1.1 “Economia Circolare – Pubblici”, con i conseguenti atti amministrativi. L’assemblea ha quindi approvato lo scenario che prevede la realizzazione del revamping dell’impianto di Montale quale soluzione da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Tale scelta costituirà l’azione prevista dal Piano d’ambito, che l’assemblea dei Sindaci sarà chiamata ad adottare dopo la pausa estiva. Il provvedimento è stato approvato con 54 voti favorevoli pari all’89%. L’assemblea ha infine approvato la deliberazione dei Piani Economico Finanziari 2026-2029, redatti ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), integrata con la conferma che il completamento dell’aggiornamento della pianificazione d’ambito terrà conto dell’esito delle valutazioni sulle eventuali istanze di riequilibrio e regolarizzazione amministrativa presentate dal gestore. L’approvazione consente alle amministrazioni a Tari di deliberare le tariffe nei rispettivi consigli comunali entro il prossimo 31 luglio, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa nazionale. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza qualificata con 43 voti favorevoli, pari all’87%, tredici voti contrari e due astensioni.