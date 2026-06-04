Assemblea del clero e nomine in Diocesi: ecco cosa cambia nelle parrocchie della Piana

FIRENZE – In occasione dell’assemblea del clero, che si è svolta questa mattina a Monte Senario, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha comunicato i trasferimenti e le nomine che entreranno in vigore a partire dal prossimo mese di settembre. Nomine, ha sottolineato, “che si inseriscono nel contesto di un anno che ci ha visto particolarmente […]

FIRENZE – In occasione dell’assemblea del clero, che si è svolta questa mattina a Monte Senario, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha comunicato i trasferimenti e le nomine che entreranno in vigore a partire dal prossimo mese di settembre. Nomine, ha sottolineato, “che si inseriscono nel contesto di un anno che ci ha visto particolarmente impegnati in un cammino di conversione e di crescita nella comune corresponsabilità per la missione al servizio del Vangelo. Quanto abbiamo sperimentato attraverso le Assemblee diocesane e vicariali con l’impegno e la riflessione intorno alla ministerialità nella Chiesa vogliamo riportarlo anche nel nostro cammino e impegno di presbiteri a servizio delle nostre comunità. In questa ottica auspico un sempre maggior coinvolgimento dei vicariati nel ripensare e ridefinire la pastorale nei territori”. Fra le nomine di rilievo quella di don Francesco Vermigli come nuovo rettore del Seminario Maggiore Arcivescovile al posto di don Gianluca Bitossi, che a sua volta è stato nominato collaboratore a Santa Caterina a Coverciano, mentre don Antonio Lari è il nuovo presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e subentra al posto di don Giuliano Landini.

Per quanto riguarda la Piana, don Bernardo Bonechi è nominato parroco a Santa Maria a Carraia e amministratore parrocchiale a San Pietro a Casaglia e a San Severo a Legri al posto di don Jean Denis Nswete Nsalien, cessando l’incarico di vicario parrocchiale a San Jacopo in Polverosa. A Campi Bisenzio don Shalo Abraham rientra in India, cessando l’incarico di vicario parrocchiale a Santa Maria e ai Santi Quirico e Giulitta a Capalle mentre don Jenson Jose è nominato vicario parrocchiale a Santo Stefano al posto di don Francesco Vita.

Nelle Signe padre Manuel Barbiero è nominato vicario parrocchiale alla Pieve di Giovanni Battista, cessando l’incarico di vicario parrocchiale alla parrocchia della Natività a Lastra a Signa. Don Davide Massi è nominato vicario parrocchiale a Sant’Angelo a Lecore, cessando l’incarico di vicario parrocchiale alla parrocchia di Santa Maria all’Impruneta. Don Stefano Urbani è nominato vicario parrocchiale alla parrocchia della Natività a Lastra a Signa, cessando l’incarico di vicario parrocchiale a Santa Maria a Scandicci. Don Francesco Vita, infine, è nominato parroco all’Immacolata Concezione a Ginestra Fiorentina e amministratore parrocchiale a San Martino a Carcheri al posto di don Giovanni Prestianni, cessando l’incarico di vicario parrocchiale a Santo Stefano a Campi Bisenzio.