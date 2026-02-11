Assemblea provinciale del Partito Democratico di Prato, Dominijanni:”Un’ulteriore pausa per ripartire con slancio”

PRATO – Ieri sera si è tenuta l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Prato, nonostante la richiesta di alcuni (con tanto di lettera dell’attuale segretario, Marco Biagioni, arrivata poco prima di cena) di non tenere l’evento in programma presso il circolo Arci di Grignano. Il presidente dell’assemblea, invece, Alberto Vignoli ha deciso di procedere comunque, suscitando qualche malumore fra i presenti. Tuttavia, grazie alle trattative interne tra le diverse aree del partito, si è giunti a una soluzione che ha permesso di evitare una spaccatura forse insanabile. L’assemblea si è tenuta, ma l’ordine del giorno, che prevedeva le dimissioni del segretario e l’elezione del nuovo segretario, è stato rimandato. “Questa scelta – dice Andrea Dominijanni, coordinatore Dipartimento sport Pd Toscana e componente della segreteria provinciale Prato – è stata lungimirante. Evitare di andare alla conta e certificare, appunto, una spaccatura interna avrebbe potuto avere conseguenze negative per il partito e per la città, soprattutto in vista delle prossime amministrative. Invece, si è preferito prendere tempo per permettere al segretario regionale, Emiliano Fossi, di trovare una quadra tra le varie anime del partito. E ritengo che questa sia stata la scelta giusta. Il Partito Democratico di Prato ha bisogno di unità e coesione per affrontare le sfide future, non di divisioni e contrapposizioni. Speriamo che questa pausa possa servire a trovare un nuovo slancio e a ricostruire un percorso comune per il bene del partito e della città di Prato”.