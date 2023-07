Assessore Ballerini: “Ex Gkn, la giornata di oggi è positiva, ma è un percorso ancora tutto da “esplorare”…”

CAMPI BISENZIO – E’ soddisfatto l’assessore alle politiche sociali del Comune di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, per l’evolversi della giornata in merito alla vertenza della ex Gkn. Anche se non nasconde le proprie perplessità. “La prima nota positiva della giornata – spiega – è che finalmente, dopo giorni, è stato ottenuto un tavolo la prossima […]

CAMPI BISENZIO – E’ soddisfatto l’assessore alle politiche sociali del Comune di Campi Bisenzio, Lorenzo Ballerini, per l’evolversi della giornata in merito alla vertenza della ex Gkn. Anche se non nasconde le proprie perplessità. “La prima nota positiva della giornata – spiega – è che finalmente, dopo giorni, è stato ottenuto un tavolo la prossima settimana con la presenza di Inps e Ispettorato del lavoro con l’obiettivo di fare chiarezza sull’invio dei flussi e delle relative buste paghe. La seconda novità, anche se tutta da esplorare, è la presentazione del soggetto che potrebbe rilevare lo stabilimento. Un primo risultato merito dello scouting effettuato da Regione Toscana, che ovviamente dovrà essere verificato a stretto giro di tempo nel concreto. L’ipotesi, certamente interessante, è la costruzione dal basso di un processo che richiederà la partecipazione di tutti, anche dei diversi livelli istituzionali. Per questo come Comune abbiamo confermato la nostra partecipazione, anche e soprattutto come garanzia e regia, con Regione e Città Metropolitana, dei prossimi passi da compiere. Noi faremo la nostra parte, anche per salvaguardare il territorio da possibili speculazioni, per garantire certezza occupazionale e una positiva ricaduta sociale sulla comunità”.