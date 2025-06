Associazione Sinistra per Calenzano: “Un piano strategico per implementare il fotovoltaico”

CALENZANO – Un piano strategico di lungo respiro per l’implementazione del fotovoltaico sul territorio calenzanese. È quanto propone l’associazione Sinistra per Calenzano: un progetto che “venga presentato in modo chiaro e trasparente alla popolazione, illustrando pubblicamente anche la fotografia attuale a livello energetico del territorio comunale”. “Riteniamo – dicono dall’associazione – che la transizione verso […]

CALENZANO – Un piano strategico di lungo respiro per l’implementazione del fotovoltaico sul territorio calenzanese. È quanto propone l’associazione Sinistra per Calenzano: un progetto che “venga presentato in modo chiaro e trasparente alla popolazione, illustrando pubblicamente anche la fotografia attuale a livello energetico del territorio comunale”. “Riteniamo – dicono dall’associazione – che la transizione verso fonti di energia rinnovabile sia un passo fondamentale per il futuro del nostro Comune e per il contrasto ai cambiamenti climatici”. L’associazione Sinistra per Calenzano chiede la realizzazione di “un piano dettagliato che specifichi prima di tutto i livelli e le potenze di produzione fotovoltaica che si intendono raggiungere sul territorio di Calenzano, tenendo conto delle necessità energetiche locali, delle potenzialità offerte dal Comune e delle superfici previste per l’installazione degli impianti fotovoltaici, con una stima delle aree necessarie per raggiungere gli obiettivi di produzione energetica stabiliti”.

Inoltre chiede anche “un piano attuativo ricognitivo che identifichi le superfici idonee per l’installazione degli impianti, con particolare attenzione agli edifici pubblici comunali e agli edifici privati con grandi superfici di tetto, che possono rappresentare risorse strategiche per la produzione di energia solare”. “Lo studio – aggiungono – rappresenterebbe un passo propedeutico all’attuazione di un piano operativo, che potrà essere necessario in futuro (speriamo prima possibile) soprattutto in seguito all’introduzione di disposizioni regionali derivanti dai decreti sulle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. Sappiamo anche che a livello normativo regna ancora, purtroppo, un’incertezza tale da non poter consentire ancora grandi interventi, anche per colpa di scarsa o assente attenzione al tema da parte di un governo che non investe e anzi ostacola questo percorso.