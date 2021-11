Atletica Campi, archiviata la “30 ‘n Piana” è già tempo di “Gran Prix” per i più giovani

CAMPI BISENZIO – Archiviata la “30 “n Piana”, manifestazione che ha ricevuto da più parti i complimenti per l’organizzazione e ha ottenuto il successo auspicato, per l’Atletica Campi è già tempo di guardare al futuro. Anche se ancora con un occhio alla gara di domenica scorsa, con la festa all’arrivo per tutti i partecipanti, i […]

CAMPI BISENZIO – Archiviata la “30 “n Piana”, manifestazione che ha ricevuto da più parti i complimenti per l’organizzazione e ha ottenuto il successo auspicato, per l’Atletica Campi è già tempo di guardare al futuro. Anche se ancora con un occhio alla gara di domenica scorsa, con la festa all’arrivo per tutti i partecipanti, i due figuranti presenti nel ricordo dei 700 anni dalla morte di Dante e l’omaggio della corona di alloro ai primi classificati. Ma il prossimo appuntamento in programma è già alle porte e sabato 13 novembre allo Zartopek si svolgerà la prima giornata del “Gran Prix” riservato alle categorie Esordienti, Bambini e Ragazzi dai 5 agli 11 anni.

Saranno fra i 350 e i 400 i partecipanti in una gara di corsa campestre, con varie distanze in base all’età: il ritrovo è fissato alle 14,30, la prima gara alle 15,00, quindi le altre a seguire. Tutti i partecipanti gareggeranno previa presentazione di autocertificazione firmata dai genitori (essendo sotto i 12 anni non è previsto il Green Pass) mentre genitori e accompagnatori potranno accedere in tribuna solo con il Green Pass. Medaglia a tutti i partecipanti.