Atletica leggera: la prima parte di stagione si chiude con tante gare allo stadio Zatopek

CAMPI BISENZIO – Una tre giorni con due distinte manifestazioni è in arrivo allo stadio Zatopek, sotto la regia dell’Atletica Campi, con tutto il meglio dell’atletica giovanile della Toscana protagonista. Sabato 13 e domenica 14 giugno arriva la finale regionale del campionato di società Fidal per Cadetti e Cadette (Under 16), che decreterà le società […]

CAMPI BISENZIO – Una tre giorni con due distinte manifestazioni è in arrivo allo stadio Zatopek, sotto la regia dell’Atletica Campi, con tutto il meglio dell’atletica giovanile della Toscana protagonista. Sabato 13 e domenica 14 giugno arriva la finale regionale del campionato di società Fidal per Cadetti e Cadette (Under 16), che decreterà le società vincitrici del titolo toscano 2026. Martedì 16 di scena i Ragazzi e Ragazze (Under 14) per il Trofeo Coni valevole come Campionato toscano individuale di prove multiple. Insomma un finale di prima parte di stagione dove Campi Bisenzio sarà davvero sotto i riflettori della Toscana intera con atleti provenienti da tutto il territorio regionale. La società ha anche attivato per l’occasione delle convenzioni alberghiere per permettere di ospitare al meglio le squadre che arrivano da più lontano.

Nel fine settimana saranno 25 le società per un totale di circa 500 atleti. Per l’Atletica Campi saranno mobilitati una ventina di volontari e, come nelle grandi occasioni, sarà in campo anche la macchinina radiocomandata per il recupero degli attrezzi dei lanci. I Cadetti e le Cadette sono peraltro reduci dalla vittoria nazionale della rappresentativa della Toscana nel Memorial Pratizzoli che si è tenuto a Parma, vinto dalla rappresentativa biancorossa per la prima volta nella storia, e in azione vedremo anche alcuni dei vincitori in quell’evento. Le società campionesse uscenti che vinsero il titolo lo scorso anno a Pistoia sono l’Atletica Prato tra i Cadetti e l’Atletica Firenze Marathon tra le Cadette. Entrambe le giornate di gara si svilupperanno nel pomeriggio, a partire dalle 15 il sabato e dalle 14.45 la domenica. In entrambi i casi si andrà avanti fino alle 20 circa, con le premiazioni di squadra a chiusura della seconda giornata. Per quanto riguarda le gare di martedì si comincia alle 15.10 e si andrà avanti a seguire quando tutti gli atleti avranno completato, anche in questo caso fino a quasi ora di cena, le rispettive quattro gare. Poi le premiazioni che comprenderanno la consegna ai vincitori assoluti delle maglie di campioni toscani.