Atletica leggera: un successo i Campionati toscani di società Under 16 allo Zatopek, tutti i risultati

CAMPI BISENZIO – Finale di prima parte di stagione all’insegna dell’attività organizzativa per l’Atletica Campi con allo stadio Zatopek tutto il meglio dell’atletica giovanile della Toscana. Sabato 13 e domenica 14 giugno si è svolta infatti la finale regionale del campionato di società Fidal per Cadetti e Cadette (Under 16), che ha decretato le società […]

CAMPI BISENZIO – Finale di prima parte di stagione all’insegna dell’attività organizzativa per l’Atletica Campi con allo stadio Zatopek tutto il meglio dell’atletica giovanile della Toscana. Sabato 13 e domenica 14 giugno si è svolta infatti la finale regionale del campionato di società Fidal per Cadetti e Cadette (Under 16), che ha decretato le società vincitrici del titolo toscano 2026. Martedì 16 invece di scena Ragazzi e Ragazze (Under 14) per il Trofeo Coni, valevole come Campionato toscano individuale di prove multiple.

Quello appena passato è stato quindi un fine settimana intenso, caratterizzato da grandi emozioni e risultati tecnici di rilievo, che ha visto Campi Bisenzio al centro dell’atletica toscana con atleti provenienti da tutto il territorio regionale. Sono state 25 le società presenti per un totale di quasi 600 presenze gara, con una significativa partecipazione di pubblico. In pista la maggior parte dei Cadetti e Cadette reduci dalla storica prima vittoria nazionale della rappresentativa toscana al Memorial Pratizzoli di Parma. Le gare, commentate con voce e musica da Carlo Carotenuto, si sono sviluppate nel pomeriggio in entrambe le giornate, con chiusura nella serata di domenica con le premiazioni finali di società a cui è seguita la consueta tradizionale festosa “parata spontanea” delle squadre salite sul podio a portare in giro di corsa per lo Zatopek i rispettivi trofei.

Al termine delle due giornate, le vittorie di squadra sono andate entrambe all’Atletica Firenze Marathon: tra le Cadette la società fiorentina ha confermato il successo dello scorso anno conquistato a Pistoia, precedendo Atletica Prato e Atletica Sestese; tra i Cadetti ha invece ribaltato il verdetto del 2025, imponendosi per una manciata di punti (721 a 712) proprio sull’Atletica Prato, con al terzo posto la Virtus Lucca. Per la società fiorentina tanti piazzamenti per quanto riguarda i Cadetti, per le Cadette anche quattro vittorie individuali: due con Virginia Neri (2000 e la marcia 3 km con un primato personale dopo una gara in solitaria di 13’49” che la consolida come la migliore d’Italia quest’anno nelle graduatorie nazionali di categoria. L’Atletica Firenze Marathon ha vinto anche i 1200 siepi con Camilla Celli e il triplo con Michelle Rose Tommasini.

Altri protagonisti sono stati Flavio Tartaglia della Stracarrara vincitore di tre prove (80, 150 e 100 ostacoli), Francesco Calamai dell’Atletica Calenzano, che si è confermato re indiscusso del mezzofondo con la doppietta 1000 e 2000 metri, Gabriele Gallerini della San Giuliano Sport, primo su 300 e 300 ostacoli, Marco Brusone della Prosport vincitore di alto e lungo, Niccolò Cosimini della Virtus Lucca, primo nel peso e nel disco, Elia Romualdi dell’Atletica Prato capace di vincere il martello e subito a seguire il salto con l’asta. Tra le cadette ha mancato la tripletta solo perché caduta mentre era in testa alla serie dei migliori sull’ultima barriera degli 80 ostacoli, Rachel Ikponmwen dell’Atletica Livorno che si “accontenta” di vincere 80 e 150 metri (esattamente come nell’analoga manifestazione dello scorso anno a Pistoia). “Via libera” per la vittoria degli 80 ostacoli ad Agnese Taddeo di Pistoiatletica che ha fatto doppietta con i 300 ostacoli. Doppietta al femminile anche per Eleonora Beata Stirane che vince disco e peso per l’Atletica San Giuliano Sport. Per l’Atletica Campi sono arrivati un ottavo posto di squadra tra le Cadette e un decimo tra i Cadetti con vittoria individuale per Letizia Oltrabella, al primo anno di categoria, sui 300 metri in 40”65.

Domani, martedì 16 giugno si torna in pista con il Trofeo Coni: il programma prenderà il via alle 15.10 e proseguirà fino al completamento delle quattro prove previste per ciascun atleta, con premiazioni finali e consegna delle maglie di Campioni toscani. Il lavoro peraltro non manca per l’Atletica Campi che da lunedì 15 ha anche aperto i propri Centri estivi multidisciplinari. Intanto la società è anche già proiettata verso il grande appuntamento del 18, 19 e 20 settembre, quando lo stadio Zatopek ospiterà la tre giorni dei Campionati italiani Master Fidal, con Campi Bisenzio che tornerà al centro di una ribalta nazionale, come del resto quasi ogni anno puntualmente accade.