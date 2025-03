Atti vandalici al playground di via Turchia, i danni riparati in pochi giorni dal Comune. E ora si pensa alla videosorveglianza

PRATO – Sono stati riparati nell’arco di pochi giorni i danni provati da atti di vandalismo al playground di via Turchia, soprattutto al canestro del campo da basket, che è stato strappato, e al cancello di ingresso, di cui è stata rotta la serratura. Anche grazie alla pronta segnalazione dell’associazione Asd pallamano “A ruota libera”, che gestisce la struttura, il Comune è subito intervenuto per sostituire le attrezzature rotte dai vandali e a breve sarà ripristinato anche il cartello all’ingresso, spezzato in più parti. L’amministrazione comunale sta valutando di dotare l’impianto di una telecamera di videosorveglianza, ma fa innanzitutto appello al senso di civiltà, dato che il playground è gratuitamente a disposizione di tutti ed è stato realizzato con risorse pubbliche per dotare l’area di un posto dove poter giocare e divertirsi: “L’associazione “A ruota libera”, con cui abbiamo stretto un patto di collaborazione per la gestione comune dello spazio del playground, svolge non solo un importante ruolo organizzativo, ma anche di presidio della struttura, – commenta l’assessore al verde pubblico Marco Biagioni – questo garantisce cura e attenzione per le cose pubbliche. È un modello che vogliamo portare in tutti i parchi e i playground della città. Abbiamo la fortuna di avere tante realtà che animano i territori e che sono pronte ad aiutarci a curare i beni comuni. Invitiamo però tutti ad avere lo stesso atteggiamento, perché rompere attrezzature ed impianti realizzati con i soldi di tutti è da stupidi e da incivili”.

l playground multidisciplinare di via Turchia, ai piedi degli edifici di edilizia residenziale pubblica e a due passi dal Parco Prato, è stato inaugurato alla fine del dicembre scorso, poco più di due mesi fa. L’opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato per andare incontro alle esigenze dell’area e dei suoi abitanti: Comune di Prato, Consiag Servizi e Fondazione Decathlon hanno infatti unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multisport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. L’intervento di riqualificazione del vecchio campo da basket esistente ha avuto un costo complessivo di 95.000 euro, finanziato dall’amministrazione comunale con il contributo della Fondazione Decathlon pari a 37.000 euro. E’ aperto dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 21; dal 1 aprile al 30 settembre dalle 8 alle 23.