CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00 alle 6 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso Firenze/Roma. L’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 23-6. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 Firenze-Pisa nord, alla stazione di Prato est.
Autostrada: lavori e chiusura del tratto Calenzano-Firenze
CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00 alle 6 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso Firenze/Roma. L’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 23-6. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria […]