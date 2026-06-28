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Autostrada: resta aperta la stazione di Calenzano

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Calenzano, in entrata e in uscita, prevista dalle 22 di stasera, domenica 28 giugno, alle 5 di lunedì 29 giugno.

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura della stazione di Calenzano, in entrata e in uscita, prevista dalle 22 di stasera, domenica 28 giugno, alle 5 di lunedì 29 giugno.

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Autore Redazione Redazione