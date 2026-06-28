Autostrada: resta aperta la stazione di Calenzano

CARMIGNANO/SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il ponte lungo la Sp9 “Di Comeana”, nel Comune di Carmignano, in prossimità della stazione ferroviaria e al confine con il Comune di Signa. L’inaugurazione segna la conclusione di un importante intervento di consolidamento strutturale e riqualificazione dell’opera, finalizzato a garantirne la piena sicurezza e funzionalità. E ha […]
FIRENZE – Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della salute estende il codice rosso anche a domenica 28 giugno: se le previsioni saranno confermate, la città arriverà a nove giorni consecutivi con il livello massimo di allerta. Il quadro meteorologico resta caratterizzato da […]
PRATO – Come ogni inizio del mese, torna l’appuntamento con “Estra Notizie” e con tutte le novità del gruppo sintetizzate in sessanta secondi. A giugno ecco quindi la dichiarazione di sostenibilità 2025 che riguarda tutte le società del gruppo, il progetto educativo “Missione Eco-Green” che ha coinvolto studenti in tutta Italia e i risultati del […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]