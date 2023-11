Autostrade per l’Italia: mezzi e uomini a Campi Bisenzio per la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità

CAMPI BISENZIO – La Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha messo a disposizione del territorio di Campi Bisenzio oltre 20 uomini e 10 mezzi per interventi a supporto della comunità, come la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità ordinaria. Dopo avere concluso i lavori di ripristino della A11 Firenze-Pisa, nel […]

CAMPI BISENZIO – La Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha messo a disposizione del territorio di Campi Bisenzio oltre 20 uomini e 10 mezzi per interventi a supporto della comunità, come la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità ordinaria. Dopo avere concluso i lavori di ripristino della A11 Firenze-Pisa, nel tratto compreso tra Prato ovest-Prato est, “la task force di Aspi – si legge in una nota – continua a operare per fare fronte ai disagi determinati dal maltempo. In accordo con le Istituzioni Locali e la Protezione Civile la squadra, che potrà contare anche su risorse delle imprese appaltatrici, sarà operativa da oggi fino a fine emergenza. La task force aiuterà in particolare nella pulizia delle strade e nel ripristino della viabilità ordinaria anche grazie a mezzi di supporto come furgoni, autospurghi, lavastrade e spazzatrici”.