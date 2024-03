Avvocati che mettono al centro la persona: venerdì 15 incontro di formazione dell’Associazione Cammino sulla Riforma Cartabia

CAMPI BISENZIO – “Riforma Cartabia nei provvedimenti di separazione e divorzio: uno sguardo alle prime applicazioni emerse a livello locale e nazionale”: questo il tema dell’incontro di auto-formazione in programma venerdì 15 marzo dalle 16 alle 18.30 presso la sede toscana di “Cammino”, in via Tesi a Campi Bisenzio. Associazione (Cammino – Camera Nazionale Avvocati per […]

CAMPI BISENZIO – “Riforma Cartabia nei provvedimenti di separazione e divorzio: uno sguardo alle prime applicazioni emerse a livello locale e nazionale”: questo il tema dell’incontro di auto-formazione in programma venerdì 15 marzo dalle 16 alle 18.30 presso la sede toscana di “Cammino”, in via Tesi a Campi Bisenzio. Associazione (Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni – www.cammino.org la dicitura esatta) che ha la propria sede nazionale a Roma e conta numerose sedi anche a livello regionale.

In Toscana è presso lo Studio legale di Monica Brogi, che è anche presidente, in via Tesi 79: si tratta, infatti, di un’associazione composta dagli avvocati che pongono al centro della propria attività le tematiche della “persona”, con i suoi molteplici bisogni e fragilità, dalla coppia al minore e all’anziano, prendendo quindi in esame tutte le necessità che rientrano in un contesto familiare. L’associazione quindi, “lavora” non solo a livello teorico, organizzando momenti di formazione, con convegni a livello locale e nazionale, ma anche pratico, in quanto i propri componenti sono avvocati che si occupano in prevalenza di diritto di famiglia, delle persone e dei minorenni. Per questo la sede di Campi Bisenzio sta organizzando da tempo momenti di autoformazione, gratuiti, per gli associati. Nel corso del 2023, per esempio, sono state affrontate alcune problematiche legate alla “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022) che ha apportato, fra l’altro, molte innovazioni nel processo di famiglia.

Il prossimo evento di autoformazione avrà come tema la “Riforma Cartabia nei provvedimenti di separazione e divorzio: uno sguardo alle prime applicazioni emerse a livello locale e nazionale” e rientra in un programma che la sede toscana ha battezzato “Cammino in-Forma”. L’incontro si svolge in presenza e prevede l’intervento di tre avvocati: Monica Brogi e Giuliana Moscatelli del Foro di Firenze e Tania Amarugi del Foro di Grosseto, tutti soci di Cammino Firenze. Nelle due ore di formazione saranno affrontate le novità procedurali introdotte in tema di separazione e divorzio dalla Riforma Cartabia, ma ci sarà anche un approfondimento sulle prassi applicative emerse a livello locale e nazionale (pronunzie varie, protocolli e linee guida, piano genitoriale, cumulo separazione e divorzio). Da sottolineare che, ai fini della formazione professionale, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze ha attribuito all’evento tre crediti formativi.