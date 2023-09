Badante denunciata dalla Polizia: ha aggredito la coppia che doveva assistere. E marito e moglie finiscono all’ospedale

SESTO FIORENTINO – Nella giornata di ieri, a Sesto Fiorentino, la Polizia di Stato ha denunciato una cittadina romena di 52 anni: l’accusa, al momento, è di lesioni. A farne le spese sarebbe stata una coppia di ultranovantenni per i quali la donna era stata assunta come badante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della volante del […]

SESTO FIORENTINO – Nella giornata di ieri, a Sesto Fiorentino, la Polizia di Stato ha denunciato una cittadina romena di 52 anni: l’accusa, al momento, è di lesioni. A farne le spese sarebbe stata una coppia di ultranovantenni per i quali la donna era stata assunta come badante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della volante del Commissariato cittadino, l’episodio, il primo emerso in questo contesto familiare, sarebbe avvenuto intorno alle 13.30. Tutto sembrerebbe partito dal fatto che l’anziana della coppia si sarebbe “spazientita” poiché la badante avrebbe trascorso troppo tempo al telefono anziché assistere il marito in carrozzina. La 90enne le avrebbe allora tolto di mano il cellulare, lanciandolo fuori in giardino.

A questo punto, l’altra donna avrebbe reagito passando alle vie di fatto: a seguito della vicenda la moglie ha riportato delle evidenti escoriazioni su entrambi gli avambracci mentre all’uomo sarebbe capitato di peggio. Alla Polizia ha fatto intendere di essere stato preso addirittura a schiaffi fino a cadere, sbattendo la testa sul pavimento. Le vittime dell’aggressione sono riuscite fortunatamente ad avvisare dell’accaduto il figlio che si è precipitato in loro soccorso. Sarebbe stato proprio lui ad aiutare per primo i genitori e in particolare il padre, che a seguito della caduta si era procurato una ferita alla testa; per terra e su un fianco del divano la polizia ha riscontrato diverse tracce di sangue. Per la badante è scattato ovviamente il licenziamento, ma questo potrebbe essere il guaio minore per lei: marito e moglie sono finiti in ospedale a Careggi e al momento non sono state ancora rese note le eventuali prognosi.