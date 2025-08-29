“Bambini in Fiera”: tre giorni di spettacoli e fantasia all’Antica Fiera di Lastra

LASTRA A SIGNA – Dal 29 al 31 agosto il Giardino delle Mura di Lastra a Signa ospiterà un cartellone ricco di appuntamenti: dalla Compagnia Nata Teatro con “I quattro musicanti di Brema” alla Compagnia Follemente con “La valigia dei sogni”, passando per l’energia di “Rodolfo Bandiera Sciò” e le narrazioni poetiche di “Storie d’acqua”. Non mancherà “Cinelù”, cinema fantastico di giochi e suoni che accompagnerà bambini e famiglie per tutta la durata della rassegna. Tutti gli eventi, pensati per regalare momenti di fantasia e meraviglia ai più piccoli, sono a ingresso gratuito. La rassegna, curata dall’Associazione Mascarà – Teatro popolare d’arte e inserita all’interno della 244° edizione dell’Antica Fiera di Lastra, organizzata dal Comune di Lastra a Signa, animerà quindi il Giardino delle Mura trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto con “Bambini in Fiera”.

Tre giornate interamente dedicate ai più piccoli, con spettacoli, racconti e giochi che uniscono arte, musica e fantasia, offrendo a bambini e famiglie un’occasione speciale di divertimento e condivisione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma prende il via oggi, venerdì 29 agosto, con “Cinelù – cinema fantastico di giochi e suoni” (alle 19), seguito da “Storie d’acqua – Il filo invisibile di una goccia” (alle 20.30) e, in chiusura di serata, “I quattro musicanti di Brema. La vera leggenda del rock’n’roll” della Compagnia Nata Teatro (alle 21). Domani, sabato 30 agosto, torna “Cinelù” (alle 18), a cui seguiranno “Storie d’acqua – Gli abitanti delle profondità” (alle 20.30) e lo spettacolo “Rodolfo Bandiera Sciò” (alle 21).

La rassegna si conclude domenica 31 agosto con un pomeriggio dedicato alle famiglie: “Cinelù” alle 17, “Storie d’acqua – Alla scoperta del deserto” alle 18.30 e, per chiudere, “La valigia dei sogni” della Compagnia Follemente alle 19. “Con “Bambini in Fiera” desideriamo regalare ai più piccoli e alle loro famiglie momenti di magia e stupore in un contesto unico e storico come l’Antica Fiera di Lastra”, – dicono gli organizzatori dell’associazione – tre giorni in cui il teatro diventa occasione di incontro, crescita e comunità.” Programma completo di “Bambini in Fiera”: https://teatropopolaredarte.it/bambini-in-fiera-lastra-a-signa/, programma completo dell’Antica Fiera di Lastra: https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/wp-content/uploads/2025/08/FieraLastra2025_pieghevole.pdf.