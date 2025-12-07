Banca Alta Toscana consegna 35 borse di studio e 63 bonus bebè

CAMPI BISENZIO – Sono 35 – per un valore complessivo di 18.200 euro – le borse di studio che Banca Alta Toscana ha conferito a soci e figli di soci che hanno concluso con il massimo dei voti un ciclo di studi, dalle scuole medie alle superiori, fino all’università. Anche quest’anno, la consegna delle borse di studio […]

CAMPI BISENZIO – Sono 35 – per un valore complessivo di 18.200 euro – le borse di studio che Banca Alta Toscana ha conferito a soci e figli di soci che hanno concluso con il massimo dei voti un ciclo di studi, dalle scuole medie alle superiori, fino all’università. Anche quest’anno, la consegna delle borse di studio – giunta alla nel 28° edizione – si è svolta insieme a quella dei bonus bebè, assegnati ai soci della Banca che hanno festeggiato la nascita di un figlio, particolarmente numerosi quest’anno, per un totale di 63. Il bonus consiste in un regalo di benvenuto di 400 euro (di cui 150 euro per l’apertura di un fondo pensione): il valore complessivo dei contributi alla natalità di questa edizione ammonta dunque a 25.200 euro. In 16 anni, Banca Alta Toscana ha distribuito 825 sussidi alle famiglie per la nascita di bambini, per un totale di oltre 300.000 euro.

Altrettanto “storico” è l’impegno della Banca nel riconoscimento del merito scolastico: “Era il 1998 quando l’allora BCC di Vignole istituì il bando per borse di studio, – ricorda il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci – da allora sono stati premiati un migliaio di studenti e sono stati distribuiti oltre 800mila euro sotto forma di borse di studio. Siamo orgogliosi di questo traguardo, perché testimonia l’impegno della banca per valorizzare il proprio territorio, partendo dai talenti dei giovani. La nostra Banca è vicina al mondo scolastico e lo ha dimostrato recentemente anche con la donazione di 50 personal computer all’istituto tecnico Fedi – Fermi di Pistoia, in modo da assicurare la ripresa tempestiva della regolare attività didattica, dopo l’ingente furto di materiale informatico subìto alla fine di ottobre dalla stessa scuola”.

“Premiare il merito scolastico, così come dare un piccolo riconoscimento ai neo-genitori, vuol dire investire sul futuro della comunità. Anche attraverso questi gesti – aggiunge il direttore generale Tiziano Caporali – la nostra banca di credito cooperativo dimostra la propria vicinanza al territorio. Ai giovani premiati oggi auguriamo il meglio nel proseguimento degli studi e, ai neolaureati, di raccogliere le soddisfazioni che meritano nel percorso professionale. Per tutti loro, persone capaci e ambiziose, ci auguriamo che aderiscano ai valori e agli ideali del Credito Cooperativo. La nostra Banca, dalle attività del Club Giovani Soci alle condizioni agevolate di prodotti e servizi, offre tante opportunità ai giovani: siamo consapevoli che il loro contributo è fondamentale, affinchè le BCC continuino lavorare al fianco delle comunità e delle famiglie del territorio”.

Ma vediamo chi sono i 35 studenti, residenti nei vari territori di competenza della Banca nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, che quest’anno hanno ricevuto le borse di studio. I 20 neolaureati con 110 e 110 e lode che ricevono una borsa di studio di 700 euro (di cui 600 euro in denaro e 100 euro per l’apertura di un fondo previdenziale) sono Matilde Bosco, Greta Buonomini, Cosetta Calandra, Martina Chiti, Ilaria Comanducci, Federico Frati, Alessandro Gai, Giulia Gai, Samuele Gorgeri, Tommaso Giannoni, Elisa Melani, Clarissa Nesti, Alessia Palma, Alice Senesi, Giulia Scuffi, Vittoria Telesca, Luca Tolve, Filippo Troni, Cosimo Zogheri e Davide Zucchini. I 6 ragazzi che si sono diplomati con la votazione di 100 o 100 e lode, i quali hanno meritato la borsa di studio di 400 euro (di cui 50 euro in buono per l’apertura di un fondo pensione) sono Lorenzo Buoncompagni, Ginevra Capperi, Niccolò Gori, Elisa La Greca, Valentina Peruzzi e Silvia Simoncini. I 9 studenti che hanno concluso la scuola media inferiore con 10 o 10 e lode, assegnatari di una borsa di studio di 200 euro (di cui 50 euro per fondo pensione) sono infine Agnese Agostini, Joel Borici, Lucrezia Cappellini, Carlotta Guidi, Maria Sole Iannopollo, Alessandro Mattei, Alessio Scalabrelli, Jacopo Tabani e Gabriele Tempestini.