Banda Albereta, due serate da tutto esaurito per Viola. E anche per Pasqua la solidarietà non si ferma

CAMPI BISENZIO – Banda Albereta? Di nuovo sold out. Detto così sembrerebbe quasi l’annuncio di un evento in musica. Di un evento si tratta, di un doppio evento, ma di quelli organizzati come di consueto con grande attenzione al mondo del volontariato e della solidarietà da parte dell’associazione campigiana. Quando? Sabato 25 marzo e sabato […]

CAMPI BISENZIO – Banda Albereta? Di nuovo sold out. Detto così sembrerebbe quasi l’annuncio di un evento in musica. Di un evento si tratta, di un doppio evento, ma di quelli organizzati come di consueto con grande attenzione al mondo del volontariato e della solidarietà da parte dell’associazione campigiana. Quando? Sabato 25 marzo e sabato 1 aprile presso il circolo “Gni Gni” nei locali della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Altre due serate da tutto esaurito. Per una nuova causa da sostenere insieme a tutti gli amici di Banda Albereta, a favore di Viola, una quattordicenne affetta da una malattia rara e che necessità di una serie di strumentazioni speciali per poter interagire. Con un appuntamento nell’appuntamento: in occasione della serata del 25, infatti, sarà festeggiato anche il via ufficiale al progetto regionale di screening neonatale finanziato da Voa Voa Amici di Sofia e presentato di recente in Regione.

Due date, quelle in programma, che chiuderanno la parentesi delle cene che si riaprirà soltanto nel mese di luglio: “Fino ad allora – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – ci sarà una domenica nel segno dell’ecologia nel mese di maggio, con una camminata nell’area campigiana che si concluderà con una merenda cena mentre i bambini saranno intrattenuti da alcuni dei nostri volontarie con i giochi di una volta. E poi la lunga parentesi del “Campi Beer Festival”, da metà giugno si primi di luglio, dove saremo presenti come associazione e tutte le sere ci troverete con una mega lotteria ma anche con un qualcosa di molto carino per tutti i bambini a cui stiamo già lavorando incessantemente da più di un mese”.

Infine, non c’è pasqua senza uova per i più piccoli: così, nei giorni scorsi, alcuni volontari dell’associazione hanno consegnato oltre 60 uova alle parrocchie di San Lorenzo e Santa Maria mentre in un secondo momento le riceveranno anche i bambini delle famiglie del territorio che stanno vivendo un momento di difficoltà, “un ennesimo gesto di amore per i più piccoli affinché anche sia una Pasqua un po’ più serena…”.