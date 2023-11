Banda Albereta, Misericordia, Hidron, Aran Island: da Campi tanti aiuti per i campigiani

CAMPI BISENZIO – Si alza forte il vento della solidarietà a favore della cittadinanza campigiana: associazioni, bar, chiunque vuole dare il proprio contributo per far ripartire una comunità devastata dall’alluvione. A cominciare dallo storico pub “Aran Island” di Giancarlo D’Agostino in via Barberinese che si è messo subito a disposizione di chi sta vivendo un […]

CAMPI BISENZIO – Si alza forte il vento della solidarietà a favore della cittadinanza campigiana: associazioni, bar, chiunque vuole dare il proprio contributo per far ripartire una comunità devastata dall’alluvione. A cominciare dallo storico pub “Aran Island” di Giancarlo D’Agostino in via Barberinese che si è messo subito a disposizione di chi sta vivendo un momento di grande difficoltà: “Prima – racconta – preparando un centinaio di pasti caldi per degli amici che sapevo essere rimasti sott’acqua. E poi, grazie alla collaborazione della Pubblica Assistenza di Campi, con una macchina e un paio di volontari, distribuendo tanti piatti di pasta a chi aveva bisogno di mettere qualcosa sotto i denti”. Ma non è finita qui perché il suo locale, a conferma dell’attaccamento per il territorio in cui vive e lavora, è diventato un vero e proprio rifugio per gli angeli del fango che si sono trovati a passare lì davanti per tornare alle loro auto: “Ho cucinato anche per loro e ho messo a disposizione il bagno, sono sbalordito da quello che stanno facendo ed è giusto dare qualcosa in cambio”.

Passando per Banda Albereta, realtà attiva sul territorio da oltre dieci anni nel campo della solidarietà e che ha aperto una sottoscrizione (IBAN IT72T0832538111000000213590 – Causale “Aiutaci ad aiutare Campi”): “E’ arrivata l’ora di aiutare la nostra terra, i nostri concittadini, la nostra Campi. Per questo abbiamo bisogno che tutti ci aiutino ad aiutare”. Ma non è finita qui perché “dopo Conselice, arrivati domenica scorsa con tre mezzi carichi di aiuti, – spiegano – anche gli amici di Cittareale ci sono vicini in questo momento difficile appoggiando la nostra raccolta fondi on line a favore di Campi Bisenzio. Un’amicizia che va avanti dal 2017 quando siamo stati noi a sostenerli nella tragedia del terremoto del 2016: fare del bene fa bene al cuore e fortifica i rapporti umani facendo nascere amicizie vere”.

Continua ininterrottamente fin dall’inizio dell’emergenza alluvione l’impegno della Misericordia di Campi Bisenzio sul territorio. Oltre all’ingente spiegamento di uomini e mezzi che si sono subito messi al servizio dei cittadini, sta continuando senza sosta l’attività del Punto raccolta e distribuzione di generi di prima necessità presso la sezione di San Piero a Ponti. Nato per le esigenze della frazione e per cercare di dare una risposta immediata alle necessità dei cittadini della zona colpiti dall’alluvione, ha visto l’assidua collaborazione di ragazzi e ragazze dei circoli Mcl, del circolo Rinascita di San Piero a Ponti, del circolo Arci Dino Manetti, del Signa 1914, oltre a tante altre associazioni e decine di volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro auto e anche le loro personali donazioni con un’energia contagiosa. Stessa cosa alla scuola Garibaldi, dove invece i volontari della Misericordia di Campi Bisenzio collaborano al Punto raccolta gestito dall’amministrazione comunale. Anche la Misericordia di Campi Bisenzio che ha aperto una sottoscrizione (Un aiuto subito – IBAN IT81C0867321400000000913668) a sostegno delle fasce più deboli della popolazione duramente colpita dall’alluvione, “consci dei gravi disagi economici che dovranno subire a causa degli ingenti danni subiti, – ha detto il Provveditore Cristiano Biancalani – aiutiamo Campi così come è nel nostro spirito, con fraternità e condivisione del momento che tanti nostri concittadini stanno vivendo. Facciamo in modo che, grazie anche alla Misericordia, possano superarlo”.

Altro punto di distribuzione di generi alimentari e di pulizia per la casa è il Centro sportivo polivalente Hidron. Ma non solo perché “per offrire sostegno concreto alle fasce più deboli della popolazione duramente colpite dall’alluvione, in collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio, ci siamo mobilitati per sostenere una raccolta fondi dedicata. A partire dal 15 e fino al 30 novembre, il 5% dei proventi derivanti dalla vendita di abbonamenti, sia per adulti che per bambini, sarà devoluto a favore di chi ha subìto maggiori danni dall’alluvione. Concluso questo periodo, la Misericordia, in coordinamento con la Caritas Vicariale Campi Bisenzio, si occuperà di consegnare i fondi raccolti alle famiglie maggiormente bisognose e a coloro che ne hanno più urgente necessità”.