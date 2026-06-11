Banda Albereta, stasera la “prima” del parco giochi inclusivo. Nel ricordo di Pista”: “Per sempre uno di noi”

CAMPI BISENZIO – Sentimenti contrastanti. Sono quelli che caratterizzano da qualche giorno Banda Albereta. L’associazione, infatti, è pronta a partire con tutto il suo entusiasmo con il parco giochi inclusivo che da questa sera e fino al 28 giugno sarà ospitato all’interno della festa della birra nel parco di Villa Montalvo. Un entusiasmo che gioco […]

CAMPI BISENZIO – Sentimenti contrastanti. Sono quelli che caratterizzano da qualche giorno Banda Albereta. L’associazione, infatti, è pronta a partire con tutto il suo entusiasmo con il parco giochi inclusivo che da questa sera e fino al 28 giugno sarà ospitato all’interno della festa della birra nel parco di Villa Montalvo. Un entusiasmo che gioco forza deve fare i conti con la scomparsa di Enzo Bistacchi, “Pistacchio” per tutti, avvenuta proprio nei giorni scorsi. Uno dei volontari storici di Banda Albereta che, non a caso, come scritto sulla pagina Facebook, ha deciso di dedicargli proprio il parco giochi. Un’attrazione per i più piccoli alla quale in passato “Pistacchio” aveva sempre collaborato attivamente e della quale sarebbe stato orgoglioso anche quest’anno.

“Un carico di speranza” viene definito nei volantini che lo pubblicizzano. E mai parole sono state più giuste, visto che tutto ciò contribuirà alle spese che le famiglie di Kevin e Denise, due dei piccoli aiutati dall’associazione, dovranno sostenere rispettivamente per un intervento chirurgico in America e per una serie di cure di riabilitazione, in questo caso a Roma, non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale. Non solo, perché proprio in questi giorni parte anche il “Progetto mare”, che consente a dieci famiglie con figli disabili di poter soggiornare per una settimana fino a settembre a Torre del Lago. Insomma, tante “missioni” che confermano ancora una volta lo spirito che caratterizza da sempre Banda Albereta.

Nel segno di “Pistacchio”: “Un’onda gialla ti ha avvolto in tutto il suo amore per accompagnarti nel tuo ultimo viaggio. Tutti i volontari e le volontarie, ma soprattutto fratelli e sorelle, erano lì accanto a te per ricordarti e per dirti che sarai per sempre nel cuore di ognuno di loro, nel cuore di ognuno di noi. Abbracciando Elena e Alessandro. Ciao “Pista” per sempre uno di noi”: queste le parole che gli sono state dedicate insieme un piccolo striscione con il suo volto che sarà affisso proprio dove c’è il parco giochi. Per dimostrare anche con i fatti che è sempre presente e lo sarà anche in futuro.