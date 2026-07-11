Baratti (Baratti Sindaco Lega FI) “Troppe criticità in via Montemaggiore”

CALENZANO – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il consigliere Daniele Baratti della lista “Baratti Sindaco Lega FI” ha portato all’attenzione dell’amministrazione le criticità segnalate da alcuni cittadini di via Montemaggiore. “Attraverso un’interpellanza – spiega Daniele Baratti – ho evidenziato la necessità di intervenire sulle condizioni della strada, della pavimentazione, delle canalette di scolo, dei tombini, del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei rifiuti. Ho inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà di parcheggio che si verificano soprattutto nei fine settimana, quando la presenza di visitatori rende più complicato per i residenti trovare spazi di sosta nelle vicinanze delle proprie abitazioni. Si tratta di problematiche che incidono sulla sicurezza, sul decoro e sulla qualità della vita di chi vive quotidianamente questa zona e che, a mio avviso, meritano maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale. La manutenzione delle strade, così come la tutela delle esigenze dei residenti, devono rappresentare una priorità”.

Nel corso della discussione in consiglio comunale, l’assessore competente ha riconosciuto le criticità evidenziate e ha assunto l’impegno a intervenire. “Il mio compito era portare in consiglio le segnalazioni dei cittadini e ottenere una risposta dall’amministrazione. – conclude Baratti – Durante la seduta l’assessore si è assunto un impegno preciso e da questo momento vigilerò affinché non resti soltanto una dichiarazione d’intenti. I residenti aspettano interventi concreti e meritano risposte nei fatti, non soltanto nelle parole. Via Montemaggiore necessita di una maggiore attenzione sotto il profilo della manutenzione e della sicurezza. Continuerò quindi a monitorare l’evolversi della situazione, verificando che gli interventi annunciati siano effettivamente realizzati e che le problematiche segnalate trovino finalmente una soluzione”.