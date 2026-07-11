Farmapiana: inaugurata la terza farmacia di Calenzano

CALENZANO – È stata inaugurata la terza farmacia comunale. E’ in piazza del Ghirlandaio e si aggiunge a quelle di Settimello e di Carraia, gestite da Farmapiana società benefit spa. Progettata e realizzata con un nuovo concetto, la farmacia è dotata di spazi funzionali e accoglienti, oltre che di un percorso pensato per accompagnare in […]

CALENZANO – È stata inaugurata la terza farmacia comunale. E’ in piazza del Ghirlandaio e si aggiunge a quelle di Settimello e di Carraia, gestite da Farmapiana società benefit spa. Progettata e realizzata con un nuovo concetto, la farmacia è dotata di spazi funzionali e accoglienti, oltre che di un percorso pensato per accompagnare in maniera agevole le persone all’interno degli spazi. Dispone di una stanza dedicata ai servizi, di un ampio reparto riservato ai prodotti veterinari e offre il servizio Cup, oltre alla consulenza professionale dei farmacisti per la salute e il benessere.

“Siamo soddisfatti di inaugurare una nuova farmacia comunale – ha detto il sindaco Giuseppe Carovani – in una posizione centrale del nostro comune. Le farmacie, soprattutto in realtà locali come la nostra, rappresentano dei presidi socio-sanitari, in cui non solo si possono trovare farmaci, ma si può prenotare un esame, ricevere informazioni utili. Le nostre farmacie comunali sono gestite da Farmapiana, società in-house partecipata al 100% dagli enti locali: l’obiettivo è quello di fare impresa coniugando una funzione sociale”.

“Con l’apertura della nuova farmacia – ha aggiunto Antonio Iocca, presidente del Cda di Farmapiana – va a compimento il lavoro iniziato negli ultimi mesi e che ci eravamo prefissati di portare avanti. Con servizi di prossimità fondamentali per la cittadinanza e confermando la propria vocazione interamente pubblica. Senza dimenticare l’apporto dei Comuni soci di Farmapiana, fondamentale per l’azienda, e che, essendo un presidio strategico del nostro sistema sanitario regionale, le farmacie comunali sono ancora più radicate nella provincia di Firenze”. Presente al taglio del nastro, per il Comune di Signa, il consigliere comunale Giovanni Gonfia, mentre Salvina Dentico è la direttrice che coordina un team composto da tre farmacisti collaboratori e da un’addetta alla cosmesi. L’orario di apertura è dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.