Incidente in un cantiere: muore un 48enne

SESTO FIORENTINO – Incidente sul lavoro in un cantiere di via Lucchese all’Osmannoro. La vittima è un uomo di 48 anni originario della Romania. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, anche se sembra che l’uomo sia caduto a terra dopo essere stato colpito da un macchinario. Il 48enne è stato soccorso in codice rosso, […]

SESTO FIORENTINO – Incidente sul lavoro in un cantiere di via Lucchese all’Osmannoro. La vittima è un uomo di 48 anni originario della Romania. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, anche se sembra che l’uomo sia caduto a terra dopo essere stato colpito da un macchinario. Il 48enne è stato soccorso in codice rosso, ma è deceduto durante il trasporto all’ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento della prevenzione della Asl.