I “Giovedì sotto le stelle” partono con il botto

SESTO FIORENTINO – Quattro serate per sconfiggere il caldo e ritrovare il benessere passeggiando nel centro cittadino con i negozi aperti alla ricerca di qualche occasione nel periodo dei saldi, accompagnato dalle animazioni e dall’intrattenimento. Il primo “Giovedì sotto le stelle” promosso dal Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa icon il contributo del Comune di Sesto Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco, è partito alla grande. E i “Giovedì sotto le stelle” targati 2026 sono partiti con il botto.

“Il primo giovedì sotto le stelle è andato bene – afferma la presidente del Centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa, Sabrina Piermarini – c’era attesa per questo evento che oramai ci accompagna nelle sere d’estate. Ormai è un appuntamento fisse e anche se ci sono sollecitazioni da tante parti, quelli di oggi non sono i Giovedì sotto le stelle di molti anni fa quando la situazione del commercio era diversa, ma sono accolti sempre con interesse e partecipazione perchè queste serate rappresentano anche un modo di vivere il centro”.

Una cinquantina sono i negozi che aderiscono al Centro Commerciale Naturale, ma per i Giovedì sotto le stelle tutti i negozi del centro, dalle 21 in poi, hanno acceso le vetrine e aperto le porte ai clienti esponendo le proposte commerciali. Ad accompagnare il via vai tra le piazze centrali, via Alighieri, via Cavallotti e via Verdi, quest’ultima dotata di un’isola totalmente pedonale, la musica live. “Molti commercianti hanno colto l’occasione di queste giornate per far conoscere i propri prodotti allestendo tavole e tavolini sulla strada – racconta Piermarini – è stato un modo simpatico per trasformare le vie del centro in tante opportunità di promozione, ma anche angoli di curiosità per i visitatori. C’era chi ha fatto la degustazione di schiacciate, chi ha esposto e fatto provare i propri prodotti di erboristeria, chi invece ha offerto assaggi di tutti i tipi”.

La città si è trasformata in una grande esposizione coinvolgente di prodotti da assaggiare e indossare. “Ripetiamo il format che è stato apprezzato anche nel passato – dice Piermarini – siamo partiti con la Notte Bianca e continueremo il 9 luglio con La Città dei Bambini, e il 16 luglio Ballando sotto le Stelle e la partecipazione di tutte le scuole di ballo e finiremo con Lo Sbaracco il 23 luglio, uno dei momenti molto atteso”.