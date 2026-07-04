Saldi estivi: ai Gigli in coda all’apertura oltre 1500 persone

CAMPI BISENZIO – Oltre 1.500 persone in coda questa mattina all’apertura delle porte del Centro Commerciale I Gigli per l’avvio dei saldi estivi che proseguiranno per i prossimi 60 giorni. Nel corso della mattinata il numero dei visitatori è salito, riempiendo i punti vendita del centro commerciale. Molte le persone arrivate anche da fuori provincia, con un budget di spesa a disposizione compreso tra i 100 e i 200 euro. Presi di mira, fin dall’apertura, i punti vendita di abbigliamento. La caccia agli sconti ha interessato tutti i comparti merceologici, con particolare interesse per intimo, calzature e accessori. Grande curiosità anche per il nuovo punto vendita Lego, inaugurato lo scorso giovedì, che ha attirato l’attenzione di adulti e bambini. L’interesse per gli acquisti scontati ha coinvolto anche settori merceologici diversi come gioielleria, abbigliamento sportivo ed elettronica. A catturare maggiormente l’attenzione delle famiglie sono state soprattutto le medie superfici, tra cui Zara, Primark, H&M, OVS, Game7, Scarpe&Scarpe e Bershka.

L’avvio dei saldi è accompagnato da importanti promozioni, con sconti che in molti casi raggiungono il 50% fin dal primo giorno. C’è chi si è lasciato guidare dalle occasioni e chi, invece, è entrato con le idee già chiare, puntando direttamente al capo individuato prima dell’inizio dei saldi. Strategie di acquisto differenti, che variano in base alle esigenze, al tempo a disposizione e al budget. Fra un acquisto e l’altro, chi è arrivato ai Gigli per i saldi ha scelto di concedersi una pausa per un caffè, uno snack o il pranzo tra le proposte degli oltre 30 ristoranti presenti nel Centro Commerciale, dove è possibile gustare sfiziosi menù tipici toscani, piatti vegetariani, golosità da fast-food o classiche pizze. Proposte che ciascuno ha potuto selezionare in base alle proprie esigenze: dall’etnico (Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant, Mr. Wu) alla Healty Food con Flower Burger e ILovePoke, senza dimenticare il food market AiBanchi del Mercato Centrale e le coloratissime specialità per i più giovani come Machi Machi e Yogo. Per tutti coloro che non possono raggiungere I Gigli in auto o che preferiscono godersi lo shopping senza lo stress del parcheggio, è disponibile il servizio di Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze Santa Maria Novella – piazzale Montelungo e destinazione Centro Commerciale I Gigli. Dal 1 luglio il servizio è stato potenziato con un maggior numero di corse e nuovi orari, pensati per rendere ancora più semplice e comodo raggiungere il Centro Commerciale. Tutte le informazioni su corse e orari sono disponibili sul sito www.igigli.it.