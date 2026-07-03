Nel cassetto paletta e fischietto: il comandante Fabio Caciolli va in pensione. Al suo posto arriva Susanna Morandi

SIGNA – Cambio al vertice della Polizia locale signese. Infatti, secondo un’espressione spesso usata nel mondo calcistico, “dopo un’onorata” carriera, il comandante Fabio Caciolli ripone “paletta e fischietto” nel proprio cassetto e va in pensione. Una lunga carriera, la sua, al servizio della comunità signese dove ha ricoperto negli anni il ruolo di agente e […]

SIGNA – Cambio al vertice della Polizia locale signese. Infatti, secondo un’espressione spesso usata nel mondo calcistico, “dopo un’onorata” carriera, il comandante Fabio Caciolli ripone “paletta e fischietto” nel proprio cassetto e va in pensione. Una lunga carriera, la sua, al servizio della comunità signese dove ha ricoperto negli anni il ruolo di agente e successivamente di comandante (subentrando ad Alessandro Spinelli), distinguendosi per competenza, dedizione e profondo senso delle istituzioni. Tanti gli obiettivi raggiunti nel corso degli anni: Caciolli ha contribuito per esempio in maniera significativa alla crescita del Corpo di Polizia locale e al rafforzamento della sicurezza sul territorio. Fra i progetti più significativi promossi durante il suo mandato figurano il consolidamento del sistema di videosorveglianza e l’avvio del controllo di vicinato, strumenti che hanno favorito una collaborazione sempre più stretta tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine nella tutela della sicurezza urbana.

“Con il pensionamento di Fabio Caciolli si chiude una pagina importante per il nostro Comune, – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – Fabio ha dedicato gran parte della sua vita professionale a Signa, mettendo sempre al primo posto il servizio alla comunità, la legalità e la vicinanza ai cittadini. La sua esperienza, la sua disponibilità e la sua capacità di affrontare con equilibrio anche le situazioni più complesse hanno rappresentato un punto di riferimento per l’amministrazione e per tutto il Corpo di Polizia locale. A nome dell’intera comunità desidero esprimergli un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e rivolgergli i migliori auguri per questa nuova fase della sua vita, che possa essere ricca di soddisfazioni personali”.

Anche l’assessore alla Polizia locale, Eleonora Chiavetta, ha voluto ringraziare Caciolli: “Ho avuto modo di apprezzare da vicino la sua professionalità e il suo forte senso del dovere; in questi anni ha accompagnato importanti percorsi di innovazione e di sviluppo del servizio, contribuendo a rendere la Polizia locale sempre più moderna, presente sul territorio e vicina ai cittadini. Il suo impegno lascia un’eredità importante sulla quale continueremo a lavorare”. L’amministrazione comunale rivolge infine “un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro alla nuova comandante Susanna Morandi certa che saprà proseguire il percorso di crescita del Corpo di Polizia locale, raccogliendo il testimone lasciato da Fabio Caciolli con competenza, spirito di servizio e attenzione alle esigenze della comunità”.

Per una volta mi sia concessa un’eccezione: conosco Fabio ormai da più di trent’anni. Allora lavoravo per un giornale “cartaceo” e una delle prime volte che ebbi a che fare con lui fu per un mio articolo su delle multe fatte a San Mauro dagli “allora” Vigili urbani: se la prese molto, ma sono sincero e a distanza di così tanto tempo lo posso dire: aveva ragione lui. Ma, ricordi a parte, quello che mi preme sottolineare in queste poche righe è la collaborazione instaurata successivamente, credo fatta di rispetto e stima reciproca, e che personalmente ho apprezzato davvero, perché in tantissime occasioni mi è stato davvero di grande aiuto. Che dire quindi se non buon cammino Fabio, soprattutto – te lo auguro – fra le tue amate montagne (te lo dico con un po’ di “invidia” perché sono anche le mie).

P.F.N.