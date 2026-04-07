Baratti (Lega-FI) “Spesi oltre 79mila euro in 5 anni per la manutenzione degli scuolabus”

CALENZANO Oltre 79mila euro è il costo sostenuto per la manutenzione degli scuolabus da parte del Comune nel periodo 2020-2025. Lo ricorda il consigliere Daniele Baratti (Lega-FI e Baratti Sindaco) che in consiglio ha presentato un’interpellanza sullo stato degli scuolabus e dei costi sostenuti dal Comune. “In particolare, quasi il 45% della spesa complessiva è […]

CALENZANO Oltre 79mila euro è il costo sostenuto per la manutenzione degli scuolabus da parte del Comune nel periodo 2020-2025. Lo ricorda il consigliere Daniele Baratti (Lega-FI e Baratti Sindaco) che in consiglio ha presentato un’interpellanza sullo stato degli scuolabus e dei costi sostenuti dal Comune. “In particolare, quasi il 45% della spesa complessiva è concentrata su soli due scuolabus tra i più vecchi ancora in servizio, a dimostrazione di quanto la vetustà incida direttamente sui costi. – precisa Baratti – A fronte di questi numeri, la risposta dell’Amministrazione evidenzia però un elemento critico ovvero l’assenza di un piano di programmazione per la gestione e il rinnovo del parco scuolabus. È stato dichiarato che le scelte vengono effettuate anche sulla base del confronto con gli autisti, elemento certamente utile, ma che non può sostituire la necessità di una programmazione strutturata e di criteri oggettivi per la gestione del servizio. Rilevo però un elemento positivo in quanto a seguito dell’interpellanza, l’assessore ha dato mandato agli uffici di valutare il ricorso al noleggio a lungo termine, soluzione che potrebbe consentire una gestione più efficiente e programmata, includendo anche i costi di manutenzione”. “Quando si spendono cifre importanti per mantenere mezzi sempre più vecchi – conclude il consigliere – diventa indispensabile dotarsi di una programmazione chiara, per evitare sprechi e migliorare il servizio”.