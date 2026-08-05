Baratti (Lega-Forza Italia) “Approvata la mia mozione sul problema del caldo nelle scuole”

CALENZANO – Approvata dal Consiglio una mozione per affrontare il problema del caldo all’interno degli edifici scolastici negli ultimi mesi dell’anno educativo, presentata dal consigliere Daniele Baratti di Lega Forza Italia. “Negli ultimi anni il caldo si manifesta sempre più spesso già tra maggio e giugno, – dice Baratti – e in alcune giornate le condizioni all’interno delle aule possono diventare difficili per bambini, insegnanti e personale scolastico. Il problema riguarda in particolare le scuole dell’infanzia, che restano aperte fino alla fine di giugno e accolgono i bambini più piccoli. La mozione impegna l’Amministrazione comunale a effettuare una ricognizione delle esigenze dei diversi plessi, valutare le soluzioni di raffrescamento più adeguate alle caratteristiche di ogni edificio, acquisire preventivi e verificare la possibilità di reperire finanziamenti. L’obiettivo non è imporre una soluzione unica, ma programmare interventi concreti, sostenibili ed efficienti, partendo dagli edifici e dagli ambienti che presentano le maggiori criticità”. Soddisfatto dell’approvazione lo stesso Baratti. “Su temi come il benessere dei bambini e la qualità degli ambienti scolastici occorre superare le divisioni politiche e lavorare con concretezza. – dice il consigliere di Lega e FI – L’amministrazione aveva già manifestato in questi mesi l’intenzione di approfondire la questione e con questa mozione il consiglio comunale rafforza quel percorso e chiede che alle valutazioni seguano tempi, priorità e una programmazione chiara. L’approvazione della mozione è un primo passo. Adesso sarà importante seguire il percorso e fare in modo che, compatibilmente con le verifiche tecniche e con le risorse disponibili, le intenzioni si traducano in interventi reali già in vista delle prossime estati”.