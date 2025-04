Barbara Minutella è la nuova segretaria del Pd signese

SIGNA – Da pochi giorni l’Unione Comunale di Signa del Partito Democratico ha una nuova segretaria. È Barbara Minutella, avvocato signese con una lunga esperienza nel volontariato, che succede a Federico La Placa. Per l’elezione della nuova segretaria è stata convocata l’assemblea degli eletti, il principale organo dell’unione comunale del Pd, insieme a tutti gli iscritti, con l’obiettivo di allargare la partecipazione alla scelta e dare così un mandato pieno alla nuova segretaria. Erano presenti anche Andrea Anichini della segreteria metropolitana, il sindaco Giampiero Fossi e Monia Monni, assessore regionale eletta nel nostro collegio che per anni ha seguito il partito nella Piana fiorentina. “L’incontro – si legge in una nota – è stato caratterizzato da un dibattito interessante ed è stato inoltre l’occasione per il segretario uscente La Placa di fare le ultime considerazioni e per rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito, negli ultimi anni, alle attività del partito”.

“Abbiamo lavorato molto per aumentare i momenti di discussione interna – ha detto La Placa – compito del Pd sono unità, ascolto e confronto e dobbiamo trovare la forza e i modi per essere sempre presenti sul territorio, aprirsi a quelle persone che non si riconoscono nel centrodestra. Un importante risultato raggiunto è la riconferma dell’amministrazione comunale, ma ci sono altri progetti da portare avanti, come la costituzione dei Giovani Democratici e l’organizzazione della Festa Democratica. Auguriamo buon lavoro a Barbara Minutella, che avrà tutto il nostro sostegno e appoggio”. “Ringrazio il segretario uscente, Federico La Placa, per il lavoro svolto fino a oggi e per avere fattivamente contribuito al nostro risultato elettorale, – ha detto Barbara Minutella – ringrazio l’assemblea per avermi manifestato pieno sostegno, questo mi onora. Il consenso unanime espresso sulla mia candidatura è espressione dell’unità e della coesione del nostro partito”.

“Dopo le ultime amministrative, il Pd è il primo partito di Signa ed esprime il governo dell’amministrazione comunale, che continueremo a sostenere e stimolare. Per questo sarà fondamentale mantenere un dialogo costante con l’amministrazione e al contempo con le associazioni, i comitati, i sindacati e le forze politiche del territorio che si riconoscono nei nostri valori, e infine, ma non per ultimi, con le nostre concittadine e i nostri concittadini. Ferma è l’intenzione della segreteria di prestare ascolto a tutte le istanze dei signesi. Abbiamo davanti a noi appuntamenti importanti e impegni assunti da rispettare, – ha concluso Minutella – li affronteremo con senso di responsabilità, serietà e dedizione”.