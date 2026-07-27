CARMIGNANO – Altre serate musicali occuperanno le notti carmignanesi e il cartellone di Carmignano Estate 2026. Una speciale è “Battito Battiato”, l’omaggio di giovedì 30 luglio, alle 21, dedicato al grande cantautore. Una band con trio d’archi, composta dai musicisti Michele Messina (voce), Walter Becheroni (batteria), Paolo Matteini (basso), Roberto Bonaiuti (tastiere), Giorgio Segoni (chitarra), Giorgia Lucchesi (violino), Francesca Fedi Perilli (violoncello), Silvia Calvino (violino), regalerà, a cinque anni dalla scomparsa, nello splendido e suggestivo scenario ambientale del parco museo Quinto Martini di Seano, un tributo senza confini al genio artistico di Franco Battiato, alle sue musiche e quelle di Giusto Pio.Più di un concerto, l’immersione completa nei testi di Battiato, nelle sue sonorità uniche, nelle sue hit indimenticabili, in un luogo, come il parco museo Quinto Martini, dove l’arte incontra l’arte, dove le note composte dal maestro siciliano incroceranno sicuramente, e si fonderanno, con le 39 sculture del maestro seanese.
“Battito Battiato”, la musica del maestro siciliano incontra l’arte di Quinto Martini
CARMIGNANO – Altre serate musicali occuperanno le notti carmignanesi e il cartellone di Carmignano Estate 2026. Una speciale è “Battito Battiato”, l’omaggio di giovedì 30 luglio, alle 21, dedicato al grande cantautore. Una band con trio d’archi, composta dai musicisti Michele Messina (voce), Walter Becheroni (batteria), Paolo Matteini (basso), Roberto Bonaiuti (tastiere), Giorgio Segoni (chitarra), […]