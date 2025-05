Bianchini (FdI): “Il Pd ha voltato le spalle ai lavoratori ex Gkn”. La replica di Merlotti

FIRENZE – “Sono amareggiata per l’esito della votazione alla mozione che abbiamo presentato in Consiglio regionale che invitava la giunta regionale ad attivarsi per ricollocare i lavoratori ex Gkn prevedendo percorsi di riqualificazione specifici”: a dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, che poi aggiunge: “La mozione è stata presentata a seguito […]

FIRENZE – “Sono amareggiata per l’esito della votazione alla mozione che abbiamo presentato in Consiglio regionale che invitava la giunta regionale ad attivarsi per ricollocare i lavoratori ex Gkn prevedendo percorsi di riqualificazione specifici”: a dirlo è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Sandra Bianchini, che poi aggiunge: “La mozione è stata presentata a seguito di un incontro con i rappresentanti degli oltre cento lavoratori che ancora non hanno trovato una nuova occupazione. Molte di queste persone sono operai generici a cui mancano pochi anni a raggiungere l’età della pensione. Votando contro alla nostra mozione il centrosinistra (Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e la consigliera Noferi) ha scelto di voltare le spalle a questi cittadini. Il Consorzio industriale della Piana, per come è oggi e per quelli che sono gli investimenti previsti dagli enti pubblici, non è in grado di dare risposte in tempi medio-brevi per questo abbiamo chiesto che la Regione si attivasse. In tutta la vicenda ex Gkn la maggioranza non ha mai agito in modo incisivo e, tanto meno, lo hanno fatto i centri per l’impiego e Arti visto che quasi tutti i lavoratori si sono ricollocati per conto proprio. Il no del centrosinistra è pura ideologia e serve solo a compattare quella coalizione in vista delle regionali, trovo gravissimo che si facciano accordi elettorali su una vicenda che coinvolgono i lavoratori che vivono un vero e proprio incubo da anni”.

“La vertenza ex Gkn, aperta ormai dal luglio 2021, resta una ferita aperta per la Piana e per tutta la Toscana. Una vicenda complessa, su cui la Regione ha agito con determinazione e concretezza. Per questo ieri, in Consiglio regionale, abbiamo votato contro la mozione presentata da Fratelli d’Italia: un atto tardivo, strumentale e pensato più in chiave elettorale che per sostenere davvero i lavoratori”: è questa la replica del consigliere regionale del Pd Fausto Merlotti. E ancora: “Negli anni, come Partito Democratico, abbiamo presentato e sostenuto numerosi atti a favore dei lavoratori della ex Gkn e della reindustrializzazione del sito di Campi Bisenzio. Uno su tutti: la legge approvata a dicembre scorso sui consorzi di sviluppo industriale, ispirata direttamente dalle proposte dei lavoratori, che rappresenta un vero strumento di politica industriale per la rigenerazione delle aree produttive in crisi. Una legge che Fratelli d’Italia non ha votato”.

“La legge regionale in questione consenta di promuovere la reindustrializzazione, sostenere il recupero cooperativistico e dotare territori e istituzioni di misure concrete per affrontare le crisi industriali, – dice Merlotti – non siamo certo noi ad avere voltato le spalle ai lavoratori. È il Governo nazionale che, da inizio legislatura, non ha mai mostrato interesse per questa vertenza. La Regione Toscana, invece, ha agito: il presidente Giani e la struttura tecnica hanno più volte sollecitato l’interlocuzione con l’esecutivo; Arti è sempre stata presente nel percorso di accompagnamento alla reindustrializzazione; il programma GOL è attivo con corsi di formazione e incentivi. La mozione di Fratelli d’Italia arriva fuori tempo massimo e chiede alla giunta di fare cose che sono già state fatte o che sono in corso”.