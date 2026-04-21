“Biblio summer camp”: alla biblioteca il campo estivo per ragazzi con Dsa

CARMIGNANO – Sono aperte fino a venerdì 15 maggio le iscrizioni al centro estivo della biblioteca comunale Aldo Palazzeschi dedicato ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa): il “Biblio summer camp”, organizzato dal Comune in collaborazione con la sezione di Prato dell’Associazione italiana dislessia, si svolgerà nella sede della biblioteca, da lunedì 29 giugno a lunedì 6 luglio, la mattina, con orario 8.30-12.30. Il centro estivo, gratuito, per ragazzi dai 10 ai 13 anni con Dsa (dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia), proporrà: giochi di stimolazione e potenziamento delle abilità esecutive; attività teatrali, creative e musicali; laboratori ludico-creativi; attività di apprendimento sull’uso degli strumenti compensativi per lo svolgimento dei compiti. I partecipanti, non più di 15, suddivisi in piccoli gruppi (massimo 4/5 ragazzi), saranno seguiti da due tutor qualificati. Il “Biblio summerc camp” Dsa intende: promuovere strategie di apprendimento attraverso il gioco; rafforzare l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; sviluppare abilità personali attraverso laboratori creativi; migliorare l’efficacia delle strategie di studio; incentivare l’autonomia nell’uso degli strumenti compensativi. Per informazioni Aid Prato: prato@aiditalia.org – 392 4356353. Il campo estivo è realizzato con il contributo del Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del progetto “Letture senza barriere”, finanziato dal bando “Lettura per tutti 2024”.