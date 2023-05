Biblioteca, dall’11 maggio torna “Il giardino delle storie” con racconti e letture per bambini nei giardini comunali

LASTRA A SIGNA – Tornano le letture itineranti per bambini nei giardini pubblici del territorio grazie all’iniziativa della biblioteca comunale: “Il giardino delle storie”. A partire dall’11 maggio tante storie e letture all’aria aperta per bambini dai 5 agli 8 anni. Il primo giardino dove arriveranno le storie itineranti è quello di via Togliatti, il secondo […]

LASTRA A SIGNA – Tornano le letture itineranti per bambini nei giardini pubblici del territorio grazie all’iniziativa della biblioteca comunale: “Il giardino delle storie”. A partire dall’11 maggio tante storie e letture all’aria aperta per bambini dai 5 agli 8 anni. Il primo giardino dove arriveranno le storie itineranti è quello di via Togliatti, il secondo appuntamento si terrà giovedì 18 maggio in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, il terzo sarà il 25 maggio al Giardino comunale di Malmantile in via Lippi, l’8 giugno l’iniziativa si terrà al Giardino del Palazzetto dello Sport in Largo Saint Fons e infine il 15 giugno al Giardino della Rimembranza in piazza Andrei a Ponte a Signa. Tutti gli incontri si svolgeranno alle 17 e sono a ingresso libero.

L’iniziativa quest’anno si avvale della collaborazione di Valentina Giangrande che lavora nel mondo dell’editoria, del Comitato genitori e dell’Associazione Genitori di Ginestra Fiorentina. “Per il terzo anno – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – proponiamo letture per bambini nei giardini sia del capoluogo che delle frazioni. Prosegue il grande lavoro di promozione della lettura a cura della nostra biblioteca che in questo caso diventa itinerante e si avvicina ancora di più al suo pubblico di riferimento andando a incontrare le giovani generazioni direttamente negli spazi più frequentati”.