Biblioteca: giochi, letture e incontri con le altre culture

SESTO FIORENTINO – Nuovi appuntamenti alla Biblioteca Ragionieri per bambini e ragazzi. Tra gli eventi troviamo “Le domeniche dei bambini” con le letture e i laboratori a cura della Società per la Biblioteca Circolante, in compagnia di Adele Pontegobbi e Sarah Franchi. In programma: “Genitori da favola” e il gruppo di lettura Leggere insieme con la possibilità di ascoltare storie, fiabe e conoscere nuovi albi illustrati, mentre i volontari “Nati per Leggere/Nati per la Musica” proporranno letture per i più piccoli non solo in biblioteca ma anche alla Biblioteca Bacci Romei (presso lo Smart Village, Largo Stephen Biko) e al punto Bibliocoop. Grazie al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del MIC la Biblioteca a marzo ospiterà anche una lettura con interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) seguita da un laboratorio accessibile a cura di ALISeI ETS. Nel programma di questo trimestre c’è anche spazio per la creatività con un laboratorio “luminoso” dedicato agli animali e i laboratori organizzati dalla Fondazione Museo Ginori e per esplorare il mondo della musica fin da piccolissimi con la Ludoteca Musicale a cura del Centro Studi Musica & Arte. Non mancheranno come sempre gli eventi dedicati ai giochi e al coding di Robolab. In programma da marzo anche il corso di scacchi, per principianti e per chi ha già un po’ di esperienza. A febbraio la biblioteca ospiterà una serie di eventi dedicati alla Cina, Intrecci d’Oriente, in occasione del Capodanno Cinese mentre a marzo ci sarà l’attesissimo appuntamento con Libera Ludum, un fine settimana dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo realizzato in collaborazione con Kraken Aps.