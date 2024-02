Biblioteca Lazzerini per bambini e genitori nel fine settimana

PRATO – Sabato 24 febbraio alle 16 nella Sala ragazzi e bambini della biblioteca comunale Lazzerini si terrà l’ultimo appuntamento di Tante storie per creare, dove i bambini da 4 a 7 anni potranno fare il pieno di emozioni, sfumature e bellezza. Tante storie per liberare la creatività proprio come i grandi artisti, con letture animate e […]

PRATO – Sabato 24 febbraio alle 16 nella Sala ragazzi e bambini della biblioteca comunale Lazzerini si terrà l’ultimo appuntamento di Tante storie per creare, dove i bambini da 4 a 7 anni potranno fare il pieno di emozioni, sfumature e bellezza. Tante storie per liberare la creatività proprio come i grandi artisti, con letture animate e laboratori creativi ispirati alle immagini degli albi illustrati, a cura di Artebambini. L’incontro di sabato è intitolato “Il museo delle macchie”: dopo la lettura animata, i bambini potranno sperimentare come le macchie possono diventare un’opera d’arte. Prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail lazzeriniragazzi@comune.prato.it e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. E domenica 25 febbraio alle 10 torna ‘Domeniche piccine’. Fino a maggio tutte le domeniche mattina, nello Spazio Piccoli della Sala Ragazzi e Bambini, le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina è dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere informazioni e suggerimenti su libri di qualunque tipo e argomento. Appuntamento quindi, domenica 25 febbraio dalle 10 alle 12 con l’incontro dal tema Esploro il mondo. Ingresso libero. Info: Sala ragazzi e bambini – Biblioteca Lazzerini 0574 1837805; lazzeriniragazzi@comune.prato.it; www.bibliotecalazzerini.prato.it.